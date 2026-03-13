Thomas Partey, futbolista del Villarreal, se declararÃ¡ inocente de dos nuevos cargos de violaciÃ³n

Thomas Partey, jugador del Villarreal, permanece en el banquillo durante el partido de la Liga de Campeones entre el Tottenham y el Villarreal en Londres, el martes 16 de septiembre de 2025.. Foto: AP

LONDRES (AP).- El exfutbolista del Arsenal, Thomas Partey, tiene la intenciÃ³n de declararse inocente de dos nuevos cargos de violaciÃ³n, segÃºn informÃ³ su abogado a un tribunal de Londres el viernes.

El centrocampista ghanÃ©s de 32 aÃ±os, que actualmente juega en el Villarreal, club espaÃ±ol, estÃ¡ a la espera de juicio por cinco cargos de violaciÃ³n relacionados con dos mujeres y un cargo de agresiÃ³n sexual que involucra a una tercera mujer.

Los nuevos cargos se presentaron despuÃ©s de que otra mujer alegara que Partey la violÃ³ dos veces el mismo dÃ­a en diciembre de 2020. SegÃºn una audiencia judicial celebrada el viernes, las nuevas acusaciones surgieron despuÃ©s de que se hicieran pÃºblicas las primeras acusaciones.

Partey no tuvo que comparecer el viernes en la sesiÃ³n preliminar del Tribunal de Magistrados de Westminster. Su abogada, Emma Fenn, indicÃ³ que tiene la intenciÃ³n de declararse inocente de ambos cargos. La prÃ³xima fecha de comparecencia ante el tribunal es el 10 de abril.

Partey se declarÃ³ inocente de los primeros cargos y se enfrentarÃ¡ a juicio en noviembre en el Tribunal de la Corona de Southwark. SegÃºn la fiscalÃ­a, esos presuntos delitos se cometieron entre 2021 y 2022.

El centrocampista se habÃ­a unido al Arsenal en 2020 procedente del AtlÃ©tico de Madrid.

Fue acusado inicialmente en julio del aÃ±o pasado, pocos dÃ­as despuÃ©s de que expirara su contrato con el Arsenal. El Villarreal lo fichÃ³ en agosto, dos dÃ­as despuÃ©s de que se le concediera la libertad bajo fianza.

Ghana se ha clasificado para el Mundial y estÃ¡ en el mismo grupo que Inglaterra, Croacia y PanamÃ¡.

Partey disputÃ³ tres partidos de clasificaciÃ³n para el Mundial entre septiembre y octubre. Ha jugado mÃ¡s de 50 partidos con la selecciÃ³n de Ghana.