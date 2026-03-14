Isaac del Toro gana sexta etapa de la Tirreno-Adriático y se perfila a su segunda corona del año

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El ciclista Isaac del Toro ganó este sábado la sexta etapa de la carrera Tirreno-Adriático, triunfo que representó la meta conquistada número 25 de su carrera y que lo perfila a su segundo título en lo que va de la temporada.

Del Toro, quien inició la jornada ataviado con el suéter azul de líder, fraguó su victoria en el tramo final del recorrido de 188 kilómetros de San Severino Marche a Camerino, en una etapa diseñada para especialistas en la montaña como el bajacaliforniano, quien detuvo el cronómetro en 4 horas, 46 minutos y 50 segundos, seguido del noruego Tobias Halland y de Matteo Jorgenson, de Estados Unidos, ambos a tres segundos de diferencia.

Con este resultado, el pedalista del UAE Team Emirates refrendó su liderato en la competición, a 42 segundos de Giulio Pellizzari y le bastará concluir este domingo dentro del pelotón en el tramo de 142 kilómetros de Civitanova Marche a San Benedetto del Tronto, para recibir el Tridente de Neptuno y convertirse en el primer mexicano de la historia en ganar la también llamada “Carrera de los dos Mares”.

?? A battle for Azzurra, and a battle for the stage. The @continentaltire Last KM had us all on the edge of our seats.



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Además del jersey azul de líder general, el ciclista mexicano de 22 años cuenta con el suéter rosa en la clasificación por puntos, así como el blanco para el mejor competidor juvenil de la carrera.

En lo que va de la temporada, Del Toro Romero ya sumó su primer título del año tras subir a lo más alto del podio en el Tour de los Emiratos Árabes Unidos, además de concluir en la tercera posición de la carrera Strade Bianche y a la espera de su siguiente compromiso el enfrentar el 21 de marzo la Milán-San Remo, primera de los cinco “Monumentos” del año para las competencias de un sólo día.