Nacho Ambriz deja de ser técnico del León tras perder 3-0 ante Xolos (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Este día, el León recibió en el Nou Camp a los Xolos de Tijuana, esto por la jornada 11 del Clausura 2026. Los locales cayeron por goleada de 3-0 y tras la derrota, Ignacio Ambriz presentó su renuncia como director técnico de los Panzas Verdes. La institución Esmeralda hizo oficial su salida.

Los jugadores que sentenciaron el adiós de Nacho Ambriz fueron Kevin Castañeda, quien anotó al minuto 5 y al 45+3 de penalti, y Diego Abreu al 20. León se ubica en la decimosexta posición de la tabla general con 10 puntos, fruto de 3 victorias, 1 empate y 6 derrotas.

En la conferencia de prensa posterior al duelo, Nacho Ambriz ofreció a los periodistas una disculpa, pues dijo que no habría preguntas. Sin embargo, adelantó que presentaría su renuncia ante la institución debido a los resultados negativos.

“Estoy muy apenado de que las cosas no salieron como hubiera querido. Simplemente gracias a todos, deseando lo mejor, quiero mucho a la institución. Hago más daño quedándome que dando un paso al costado. Primero le di la cara a los jugadores, ahorita acabo de hablar con Jesús (Martínez), el presidente. Muchas gracias por todo y reitero: una disculpa a la afición”, agregó en su despedida del equipo.

Minutos después, a través de un comunicado, el León informó que aceptó la renuncia de Ambriz. “Nacho, ha sido un hombre histórico en nuestra institución. Valoramos y agradecemos su trabajo y compromiso en las dos etapas que estuvo al frente del Club León junto a su Cuerpo Técnico. Tienen nuestro eterno agradecimiento”.