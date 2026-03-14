Pumas y Cruz Azul reparten puntos tras empatar 2-2 (Videos)

CIUDAD DE MÉXICO (AP).- Pumas borró un déficit de 2-0 mediante un par de dianas durante el complemento, para salvar el sábado frente a sus aficionados un empate de 2-2 frente al líder Cruz Azul, líder del torneo Clausura de la Liga MX.

Nicolás Ibáñez abrió la cuenta por los celestes a los 35 minutos; Carlos Rodríguez amplió antes del descanso a los 42 con un remate dentro del área.

¡GOOOOOOOL de Cruz Azul! ?????? Nico Ibáñez hace el primer gol del partido y la 'Maquinola' ya le gana a Pumas ????????



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?? ¡GOLAZO DE CRUZ AZUL! ¡Pita, pita, Maquinita! ???? Charly Rodríguez la mandó a guardar y ojito con su festejo ????



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Juninho recortó por los universitarios a los 61 con un tiro penal y un autogol de Willer Ditta consumó la igualada a los 77.

¡GOOOOOL DE LOS PUMAS! ???? Se marcó penal para los Universitarios y Juninho no falló la pena máxima ???



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Keylor Navas preservó la igualdad en los últimos segundos con una gran atajada a un cabezazo de Amaury García con dirección de gol.

El empate resultó amargo para los Celestes no sólo por dilapidar la ventaja de dos goles. Cruz Azul vio cortada una racha de cinco victorias, si bien continuó en la cima de la tabla con 26 puntos.

Pumas salvó un punto para quedarse con 20 en el quinto sitio.

Cruz Azul volvió al estadio que fue su casa temporal hasta el torneo pasado y jugó un gran primer tiempo, en el que reflejó su superioridad con un cabezazo a las redes por parte del argentino Ibáñez. Momentos después el tanto de Rodríguez pareció enfilar al visitante hacia la victoria.

La reacción llegó luego de que el árbitro Daniel Quintero valoró como falta un recargón de Ditta sobre Guillermo Martínez. Se señaló en consecuencia el penal, transformado en gol por el brasileño Juninho.

Pumas se quedó con 10 hombres a los 68, después de que el también brasileño Nathan Silva vio una segunda tarjeta amarilla.

?? ¡SE VA EXPULSADO! ???? Nathan Silva se va a las regaderas por doble amarilla, y Pumas se queda con 10 jugadores ??



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Pese a la desventaja numérica en el campo, una descolgada desde la banda derecha abrió la puerta para que llegara el pase al área que el arquero Andrés Gudiño falló en contener y que Ditta terminó por mandar a sus propias redes.