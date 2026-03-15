América impone su dominio y vence 2-0 a Mazatlán con goles de Veiga y Lima (Videos)

América impone su dominio y vence 2-0 a Mazatlán con goles de Veiga y Lima. Foto: X: @ClubAmerica

CIUDAD DE MÉXICO (AP).- Este domingo, Raphael Veiga y Vinicius Lima hicieron los goles con los que América se impuso en casa 2-0 a Mazatlán, en la conclusión de la 11ra jornada del torneo Clausura de la Liga MX.

El brasileño Veiga reflejó el dominio americanista en el marcador hasta los 43 minutos, cuando dio una media vuelta dentro del área para vencer a Ricardo Rodríguez y celebrar su segunda diana como azulcrema.

¡Obrigado, Veiga! Raphael hace el primero y se baila samba en el Azulcrema! ???????? #ElMejorFutEnTUDN pic.twitter.com/ZMC7kBL7J1 — TUDN MEX (@TUDNMEX) March 16, 2026

El también brasileño Lima se estrenó como goleador con un tanto en un disparo desde el balcón del área, que se metió a las redes junto al poste a los 81 minutos.

¡Se juntó el Jogo Bonito! Paren todo y vean este golazo de Vinicius al Mazatlán ??????????????#ElMejorFutEnTUDN pic.twitter.com/CbwugZ92UA — TUDN MEX (@TUDNMEX) March 16, 2026

Brian Rodríguez desperdició la opción de abrir el marcador por los azulcremas al fallar un penal a los ocho minutos, acción que fue señalada por la árbitra Karen Hernández tras recurrir a la repetición de video. El extremo uruguayo Rodríguez realizó un cobro muy suave, que fue detenido a un costado por Rodríguez.

América hilvanó victorias por segunda ocasión en el curso y se colocó en la séptima posición con 17 unidades; Mazatlán se estancó en el decimosexto escalón con 10 puntos.

Veiga tenía tres partidos de liga sin marcar goles, luego de haberlo hecho contra Puebla.

Josué Ovalle tuvo en los primeros minutos del complemento una gran oportunidad para hacer el 1-1 luego de que Dudu Teodora descolgara por banda derecha y le cediera un pase que no pudo mandar a las redes con el marco abierto.

Lima sí aprovechó su opción de unirse al listado de goleadores en el campeonato, luego de que Veiga le dejó en corto el cobro de un tiro libre, que condujo sobre la línea del área, hasta sacar el disparo cruzado que fue a las redes.

Por América, el arquero Rodolfo Cota comenzó como titular por segundo juego de liga consecutivo; en el caso de este encuentro, ya como titular del América debido a la ruptura de tendón de Aquiles que sufrió Luis Ángel Malagón a media semana, durante el partido ante el Philadelphia Union, en la ida de octavos de final de la de la Copa de Campeones de Concacaf.

América volverá al campo del Estadio de la Ciudad de los Deportes el miércoles, cuando sea el anfitrión del Philadelphia Union con una ventaja de 1-0 como colchón pensando en avanzar a la siguiente ronda.