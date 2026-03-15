Cancelan Finalissima entre Argentina y España en Qatar tras escalada de guerra en Medio Oriente

Las gradas están repletas de espectadores durante el partido de octavos de final de la Copa Mundial de Fútbol entre Portugal y Suiza, en el Estadio Lusail de Lusail, Qatar, el 6 de diciembre de 2022.. Foto: AP/Frank Augstein,

NYON, Suiza (AP).- Este día, la UEFA anunció la cancelación del partido entre Argentina y España, conocido como Finalissima, que debía celebrarse en Qatar, tras la escalada de la guerra en Oriente Medio.

El partido entre Argentina, campeona sudamericana, y España, campeona europea, estaba programado para el 27 de marzo en Doha. Iba a ser un encuentro estelar entre los equipos liderados por Lionel Messi y Lamine Yamal, previo al Mundial de este verano en Norteamérica.

Pero la seguridad del partido se vio seriamente comprometida cuando Irán intensificó sus ataques contra los países vecinos en represalia por los ataques aéreos de Estados Unidos e Israel, que ya se encuentran en su tercera semana.

“Tras extensas conversaciones entre la UEFA y las autoridades organizadoras en Qatar, se anuncia hoy que, debido a la actual situación política en la región, la Finalísima entre España, campeona de la UEFA EURO 2024, y Argentina, campeona de la CONMEBOL Copa América 2024, no podrá disputarse como estaba previsto en Qatar el 27 de marzo”, declaró la UEFA en un comunicado.

Argentina y España iban a jugar en el Estadio Lusail, que albergó la épica final del Mundial de 2022. Argentina ganó en la tanda de penaltis contra Francia después de que Messi anotara dos goles y Kylian Mbappé consiguiera un triplete en un emocionante empate 3-3.

Según se informó, se habían considerado otras sedes como alternativas a Doha, incluida la capital de España. Sin embargo, la UEFA declaró que todas las demás alternativas viables que exploró "resultaron finalmente inaceptables para la Asociación del Futbol Argentino".

“La primera opción era disputar el partido en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid en la fecha original, con una distribución equitativa de aficionados en las gradas", declaró la UEFA. "Esto habría proporcionado un escenario de primer nivel, digno de un evento tan prestigioso, pero Argentina se negó”.

También se rechazó la opción de celebrar el evento en dos partidos: uno en Madrid el 27 de marzo y otro en Buenos Aires antes de la Eurocopa y la Copa América de 2028. Argentina había propuesto jugar el partido a finales de este año, después del Mundial, pero España no tenía fechas disponibles.

La Conmebol, organismo rector del futbol sudamericano, declaró el domingo en un comunicado que la Federación Argentina de Fútbol (AFA) recibió una oferta de la UEFA para disputar el partido en Italia el 27 de marzo, pero los vigentes campeones del mundo y de la Copa América replicaron que el encuentro debería celebrarse el 31 de marzo.

«Lamentablemente, la UEFA declaró que el partido programado para el 31 —tan solo cuatro días después de su oferta inicial— no era posible, por lo que la Finalísima fue cancelada», expresó la confederación sudamericana. «CONMEBOL y AFA lamentan profundamente que, a pesar de todos los esfuerzos y el interés manifestado desde el primer momento por jugar el partido en campo neutral, no haya sido posible».

Argentina ganó la edición inaugural de la Finalísima en 2022 con una victoria por 3-0 sobre Italia en el estadio de Wembley en Londres.

La violencia en Oriente Medio, donde Irán está atacando a los estados árabes del Golfo con drones y misiles, ha dejado a viajeros varados, ha perturbado los mercados económicos y ha disparado los precios del petróleo.

También ha tenido un impacto en el mundo del deporte internacional más allá de la Finalissima. Las carreras de Fórmula 1 en Bahréin y Arabia Saudí, programadas para abril, se han cancelado debido a la guerra, mientras que el presidente Donald Trump ha sugerido que Irán no participe en la Copa Mundial de este verano, que es coorganizada por Estados Unidos.