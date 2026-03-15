CDMX establece Récord Guinness con la clase de futbol más grande del mundo (Videos)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Plaza de la Constitución en la Ciudad de México se convirtió en el epicentro del balompié al recibir la que desde este domingo es la “clase de futbol más grande del mundo” avalada por el libro de Récord Guinness, con una asistencia de nueve mil 500 personas.



Desde temprano, los participantes, quienes recibieron de obsequio una playera y un balón de diversos modelos de la marca Adidas —entre ellos la réplica del modelo Trionda con el que se jugará la Copa del Mundo de 2026—, comenzaron a llenar la plancha del Zócalo capitalino, cubierta en su totalidad con pasto sintético para simular una cancha de futbol.





El gobierno de la Ciudad de México sumó esta clase de futbol a su campaña “La Pelota Vuelve a Casa”, con la que pretende impulsar distintas acciones alrededor del Mundial de futbol como una de las 16 sedes del torneo a inaugurarse el 11 de junio en el Estadio Banorte de la capital.



En sus lugares asignados, durante media hora los asistentes realizaron una serie de ejercicios tanto de calentamiento como de fundamentos al futbol con los que finalmente se certificó que la dinámica de este domingo superó las poco más de mil personas en la ciudad de Seattle, en los Estados Unidos, quienes tenían la marca anterior.



“Con esta clase masiva hoy decimos alto y claro: en la Ciudad de México, el Mundial ya comenzó”, enfatizó la jefa de gobierno Clara Brugada, quien aseguró que la capital del país también rompe récords de entusiasmo, participación y esperanza.



“Hoy late el corazón futbolero más grande del mundo y late por un Mundial diferente, memorable, libre de racismo, de clasismo, de xenofobia y libre de machismo. Queremos un Mundial de juego limpio con una sociedad justa y qué emocionante tener el Zócalo desbordado con miles de niñas, niños, jóvenes, mujeres, hombres y familias enteras”, agregó Brugada Molina.



Por su parte, ante la presencia de Ingrid Paola Rodríguez Borja, representante de Guinness World Records para Latinoamérica, el adjudicador de la organización, Alfredo Ariza, certificó la nueva marca, cuyo distintivo fue entregado a la jefa de gobierno capitalina.





A la nueva clase de futbol más grande del mundo asistieron representantes del gobierno federal como Josefina Rodríguez Zamora, secretaria de Turismo y Rommel Pacheco, director general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, así como Gabriela Cuevas, representante de México ante la FIFA, además de invitados especiales como los exfutbolistas Braulio Luna, Francisco “Kikín” Fonseca, Óscar “Conejo” Pérez, Miguel España, Adrián Chávez y las seleccionadas mexicanas en el Mundial de futbol de 1971.



Hace apenas un par de semanas, México obtuvo otro Récord Guinness en el marco del Mundial, luego de que Chiapas consiguiera la “imagen humana de camiseta de futbol más grande”, con una participación superior a las cuatro mil 700 personas.