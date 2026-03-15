Isaac del Toro se corona en la Tirreno-Adriático

Isaac del Toro, primer mexicano de la historia en coronarse en la carrera Tirreno-Adriático. Foto: @OlimpismoMex

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Isaac del Toro sumó su segundo título de la temporada y de paso se convirtió en el primer mexicano de la historia en coronarse en la carrera Tirreno-Adriático, competencia puntuable en el circuito europeo de ruta de la Unión Ciclista Internacional.

Del Toro, quien llegó al último día con una ventaja de 42 segundos tras conquistar la montaña con su triunfo en la víspera, completó el tramo de 142 kilómetros de Civitanova Marche a San Benedetto del Tronto escoltado por sus compañeros del UAE Team Emirates para oficializar la victoria y alzarse con el Tridente de Neptuno que lo acredita como campeón de la “Carrera de los Dos Mares”.

Además de vestirse de azul como líder de la general, el mexicano de 22 años de edad redondeó su participación con los títulos en la clasificación por puntos, así como el mejor ciclista juvenil de la competición.

El bajacaliforniano subió a lo más alto del podio con un acumulado de 28 horas, 02 minutos y 14 segundos, seguido del estadounidense Mateo Jorgenson y del italiano Julio Pellizzari, mientras que la última etapa fue ganada en esprint por Jonathan Milan, también de Italia.

La Tirreno-Adriático se suma al Tour de los Emiratos Árabes Unidos como los dos encuentros ciclistas conquistados por el ciclista mexicano en lo que va de la temporada 2026 como preámbulo de lo que será su siguiente compromiso del año en el marco de la carrera Milán-San Remo, primera de los cinco “Monumentos” del calendario entre las competencias de un sólo día.