Raphinha anota triplete en victoria del Barcelona 5-2 vs. Sevilla y se mantiene como líder. Foto: AP

BARCELONA, España (AP).- Raphinha anotó un triplete, incluyendo dos goles de penalti, y el Barcelona recuperó el domingo su ventaja de cuatro puntos sobre el Real Madrid en lo más alto de la liga española.

El Barcelona goleó al Sevilla por 5-2, logrando su cuarta victoria consecutiva en liga y reforzando su confianza de cara al partido de vuelta de los octavos de final de la Champions League contra el Newcastle el miércoles. El Barcelona necesitó un penalti de Lamine Yamal en la última jugada del partido para rescatar un empate 1-1 en Newcastle en el partido de ida.

El Real Madrid venció al Elche por 4-1 el sábado, reduciendo temporalmente la ventaja del Barcelona a un solo punto.

Tras una falta cometida sobre el defensa portugués João Cancelo dentro del área, Raphinha adelantó al equipo catalán en el minuto nueve con un sutil disparo a lo Panenka que engañó al portero Odysseas Vlachodimos.

Cancelo, que regresó al Barcelona este invierno cedido por el Al-Hilal de Arabia Saudí, provocó otro penalti en el minuto 18 y Raphinha volvió a transformarlo. Vlachodimos leyó bien el disparo y logró tocar el balón, pero no pudo detenerlo.

Dani Olmo puso el 3-0 en el minuto 38 tras un centro de Marc Bernal.

Oso recortó distancias para el Sevilla antes del descanso y Raphinha completó su hat-trick tras la reanudación con un disparo que, tras desviarse, superó al portero. Cancelo sentenció la victoria y Djibril Sow recortó distancias en el tiempo añadido.