Ancelotti afirma que Brasil extenderá su contrato hasta el Mundial de 2030

El seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, anuncia la lista de jugadores que disputarán partidos amistosos contra Francia y Croacia como preparación para el próximo Mundial, en Río de Janeiro, el lunes 16 de marzo de 2026. . Foto: AP/Silvia Izquierdo

RÍO DE JANEIRO (AP).- El seleccionador nacional de Brasil, Carlo Ancelotti, afirma que la Confederación Brasileña de Futbol está a punto de extender su contrato hasta el Mundial de 2030.

El italiano de 66 años asumió el cargo de seleccionador de Brasil el pasado mes de mayo para el Mundial de 2026 y ha señalado en entrevistas que le gustaría ocupar el puesto durante un ciclo mundialista de cuatro años.

Ancelotti declaró este día que ni él ni la CBF "tienen ningún problema en prorrogar el acuerdo".

Sustituyó a Dorival Júnior tras algunas actuaciones discretas y tuvo que trabajar a contrarreloj para completar la fase de clasificación sudamericana para el Mundial. Ancelotti acumula 14 victorias, 10 empates y 9 derrotas.

“Cuando una pareja quiere seguir adelante, creo que no hay problema”, dijo Ancelotti en una conferencia de prensa en la sede de la CBF en Río de Janeiro. “Ya sea antes o después del próximo Mundial, haremos oficial esta prórroga”.

Estaba allí para anunciar su última convocatoria para los partidos amistosos contra Francia y Croacia este mes.

El exentrenador del AC Milan y del Real Madrid, cinco veces ganador de la Champions League, dijo en tono de broma que había hablado con los directivos de la CBF sobre la conveniencia de extender su contrato cuanto antes.

“Prorrogar el contrato antes del Mundial será más barato, después será más caro”, bromeó Ancelotti. “Tengo mucha confianza”.