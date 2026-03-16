Confederación Asiática de Futbol afirma que Irán participará en la Copa del Mundo

Jugadores de Irán posan para una foto de equipo antes de un partido de clasificación para el Grupo A de Asia contra Corea del Norte para la Copa Mundial de 2026, el 10 de junio de 2025, en el Estadio Azadi de Teherán, Irán. . Foto: AP/Vahid Salemi

KUALA LUMPUR, Malasia (AP).- Un alto dirigente del futbol asiático afirmó que Irán participará en la Copa del Mundo, que dará comienzo en junio en Estados Unidos, Canadá y México.

Este día también en Teherán, un portavoz del gobierno volvió a recalcar que correspondía a la FIFA explicar por qué el presidente estadounidense Donald Trump sugirió la semana pasada que la "vida y la seguridad" de los jugadores iraníes podrían estar en riesgo al jugar en la Copa del Mundo.

En una publicación en redes sociales la semana pasada, en respuesta a los comentarios de Trump, la selección iraní de futbol afirmó que "nadie puede excluirla" del torneo mundial, donde debería ser una fuerte candidata para avanzar a las rondas eliminatorias.

El lunes, el secretario general de la Confederación Asiática de Futbol, ??Windsor John, afirmó que no habían oído nada que sugiriera que Irán no participaría en la Copa del Mundo.

“Son miembros de nuestro equipo. Queremos que jueguen”, declaró en una rueda de prensa en Kuala Lumpur, sede de la AFC. “Hasta donde sabemos, Irán estará jugando”.

“Es un momento muy emotivo, todo el mundo está diciendo muchas cosas. Al fin y al cabo, es la federación (de fútbol iraní) la que debe decidir si juegan y, por ahora, la federación nos ha dicho que irán al Mundial.”

La advertencia de Trump

El presidente estadounidense publicó en redes sociales que el equipo iraní era bienvenido en el Mundial a pesar de la guerra en curso con Irán,, pero que “realmente no creo que sea apropiado que estén allí, por su propia seguridad”. Esto siguió al comentario anterior de Trump de que «realmente no me importa» si Irán juega.

En los últimos 75 años, ningún equipo ha rechazado una plaza de clasificación para la Copa del Mundo que se haya ganado en el terreno de juego. Irán disputará sus tres partidos de la fase de grupos del Mundial en Estados Unidos: dos veces en Inglewood, California, y luego en Seattle.

La guerra regional ha puesto en duda la capacidad de Irán para cumplir con su requisito de participación en la Copa del Mundo, y el ministro de Deportes, Ahmad Donyamali, declaró la semana pasada a la televisión estatal que las circunstancias actuales hacían imposible que jugaran.

Los jugadores quieren jugar

Pero la réplica del equipo iraní en Instagram confirmó que todavía quiere participar y señaló que el torneo está organizado por la FIFA, no por Trump ni por Estados Unidos.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Esmail Baghaei, declaró el lunes que "la FIFA debe responder" a las dudas planteadas por Trump.

“La FIFA es la organizadora del Mundial”, dijo Baghaei. “Cuando se emiten advertencias al más alto nivel sobre la inseguridad del entorno para los futbolistas iraníes, esto indica que el país anfitrión aparentemente carece de la capacidad y los recursos necesarios para garantizar la seguridad de un evento deportivo tan importante”.

La FIFA no se ha pronunciado en los últimos días, más allá de una publicación en Instagram del presidente Gianni Infantino tras reunirse con Trump en la Casa Blanca el martes pasado. Infantino escribió que recibió garantías de que Irán era bienvenido.

Calendario de Irán para el Mundial

Irán tiene previsto enfrentarse a Nueva Zelanda el 16 de junio y a Bélgica el 21 de junio, antes de finalizar la fase de grupos en Seattle contra Egipto el 26 de junio.

Irán es una potencia en el futbol asiático, ocupa el puesto número 20 en el ranking mundial de la FIFA y se ha clasificado para su cuarta Copa del Mundo consecutiva.

Antes del Mundial, los dirigentes del futbol iraní tienen previsto asistir al congreso anual de la FIFA el 30 de abril en Vancouver. La federación iraní no pudo asistir a las reuniones celebradas este mes en Atlanta para ayudar a los equipos a prepararse para el torneo de 48 naciones.