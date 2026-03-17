Alcalde de Autlán, Jalisco, agrede a cuerpo arbitral en la Liga Premier MX

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente municipal de Autlán de Navarro, Jalisco, el priista Gustavo Robles, ha sido señalado por agredir y violentar al cuerpo arbitral encargado de dirigir el partido entre Guerreros Autlán y Los Cabos United correspondiente a la jornada 23 de la Liga Premier MX, equivalente a la tercera división del futbol mexicano.

Los hechos se dieron el pasado domingo en el estadio de la Unidad Deportiva Chapultepec, cuando al término del enfrentamiento entre ambos equipos, y que finalizó con un empate 1-1, el alcalde ingresó al terreno de juego acompañado de su personal de seguridad para increpar a los réferis encabezados por Alan Eduardo Contreras.

De acuerdo con la cédula llenada por el árbitro central, Robles Martínez y sus acompañantes impidieron que los colegiados abandonaran la cancha con una actitud agresiva hacia ellos.

“La persona ya mencionada se acercó al equipo arbitral diciéndonos, ‘Yo soy el presidente municipal y a Autlán se le respeta. Aquí no van a venir a hacer sus pendejadas. Vamos de visita y nos chingan, jugamos de local y también, ya estuvo bueno de sus pinches mamadas. Tienen que entender que a Autlán se le respeta’", detalla el acta elaborada por el árbitro central.

Según el relato de las incidencias del encuentro, ante la imposibilidad de abandonar el inmueble, el cuerpo arbitral decidió dirigirse hacia el centro de la cancha, donde ambos asistentes, Jorge Quintero y Jacinto Muñiz, fueron agredidos físicamente por un elemento de seguridad del alcalde y otra persona no identificada.

“Una vez notificados por seguridad pública de que podíamos ser trasladados al vestidor arbitral, en el trayecto nuevamente se acercó el presidente municipal hacia mi persona, encarándome y diciéndome, "A Autlán se le respeta y van a ver’", agrega el reporte.

Asimismo, Alan Eduardo Contreras asentó que una vez que llegaron al vestidor, el cuerpo arbitral fue encarado y advertido sobre las consecuencias que pudieran tener en caso de que consignaran los hechos en el acta.

“Ingresó por la fuerza una persona identificada como el jefe de gabinete del gobierno de Autlán de Navarro, de nombre Arturo Eleuterio Vera Rodríguez, quien nos amenazó y gritó, "Más les vale que no reporten nada en la cédula porque ya los tenemos ubicados. Sé dónde viven y voy y los saco de sus casas, cabrones’", se lee en el documento.

Los árbitros debieron esperar más de una hora resguardados en el vestidor hasta que existieran las garantías de que pudieran abandonar el inmueble y el municipio escoltados por elementos de seguridad pública.

En mayo de 2024, la Fiscalía General de la República (FGR), señaló colusión y complicidad con el crimen organizado por parte de la policía municipal de Autlán, en particular, luego del operativo fallido que derivó en la captura y posterior liberación de Abraham Oseguera Cervantes “Don Rodo”, hermano de Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”, extinto líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En ese mismo mes, Movimiento Ciudadano (MC) en Jalisco presentó una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción del estado en contra de Gustavo Robles Martínez por presunto enriquecimiento ilícito, corrupción, tráfico de influencias y falsificación de documentos para la adquisición ilícita de 20 bienes inmuebles.