Hansi Flick afirma que el Barcelona será su último trabajo como director técnico. Foto: Owen Humphreys vía AP

BARCELONA, España (AP).- El Barcelona podría ser el último equipo que entrene Hansi Flick.

Este día, Flick declaró que no tiene previsto volver a entrenar una vez finalizada su etapa en el Barcelona. Hizo estas declaraciones antes del partido contra el Newcastle en los octavos de final de la Champions League, que se disputará el miércoles. Ambos equipos empataron 1-1 en Inglaterra la semana pasada.

El recién reelegido presidente del club, Joan Laporta, declaró que planea extender el contrato del entrenador alemán hasta 2028. Flick afirmó que no es el momento de hablar de renovar un contrato que finaliza en 2027, pero dio a entender que le gustaría terminar su carrera en el Barcelona.

“Todos saben que soy feliz aquí, pero también necesito hablar con mi familia”, dijo Flick, de 61 años. “Ya habrá tiempo para eso. Me encanta trabajar aquí. Tengo una familia fantástica y un gran apoyo en Barcelona. En el futbol, ??siempre aspiro al máximo nivel. No estoy pensando en irme. El Barça será mi último club”.

No dio detalles sobre un posible plan para su jubilación.

Laporta fue reelegido el domingo por otros cinco años tras ganar una votación de liderazgo entre los miembros. Flick, exentrenador del Bayern de Múnich y de la selección alemana, llegó al Barcelona en 2024.