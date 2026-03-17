Hugo Sánchez anuncia habitación de Airbnb en el Estadio Banorte (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Hugo Sánchez, exfutbtolista, director técnico y analista, anunció un alojamiento dentro del Estadio Banorte, mismo del que será anfitrión. El espacio “diseñado” por el pentapichichi lleva por nombre “La Tribuna de Hugol”.

A través de su cuenta de X, Hugo Sánchez informó acerca del alojamiento, mismo que ya se encuentra activo dentro de la plataforma digital dedicada a la reserva de habitaciones y casas.

Sí, sí… un Airbnb normal… dentro del Estadio de la Ciudad de México y el anfitrión soy yo.

Puedes reservar el 23 de marzo | 11 a.m. (hora CDMX) en https://t.co/rmL03izeWH pic.twitter.com/13BbS5X9Xc — Hugo Sánchez (@hugosanchez_9) March 17, 2026

“Te invito a disfrutar de un acceso exclusivo en el Templo del fUtbol mexicano mientras te comparto mis recuerdos más preciados y pasar el rato en el espacio que diseñe, La Tribuna de Hugol, para celebrar la pasión por este deporte. Después pasarás una noche inolvidable en tu propia suite privada dentro del estadio, con vista a la legendaria cancha.

"¡Esta experiencia única de la Copa Mundial de la FIFA incluye boletos para regresar al partido inaugural en junio!”, se lee en la descripción de Airbnb.

La renta del alojamiento incluye:

Un recorrido VIP exclusivo por algunas áreas estadio en compañía de Hugo Sánchez.

Comidas preparadas por la chef Fernanda, anfitriona de servicios de Airbnb.

Pasar la noche en una “suite de lujo” dentro del inmueble, misma que tiene vista a la cancha.

Cada huésped recibirá un boleto para asistir al partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026 el 11 de junio.

El plazo para reservar iniciará el 23 de marzo, a las 11:00 horas. Hasta el momento el portal de Airbnb no indica el precio. Pero sí señala que la renta es sólo por una noche.