Joachim Löw, exseleccionador de Alemania, expresa su preocupación por la seguridad en el Mundial

El exseleccionador de Alemania, Joachim Löw, llega a la final de la Eurocopa Femenina 2025 entre Inglaterra y España en el St. Jakob-Park de Basilea, Suiza, el 27 de julio de 2025. . Foto: AP/Martin Meissner,

COLONIA, Alemania (AP).- El exentrenador de Alemania, Joachim Löw, expresó su preocupación por la seguridad en la Copa del Mundo que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá.

“Antes del Mundial de Rusia 2018, hubo debates, y antes del Mundial de Qatar 2022, se hicieron llamamientos al boicot. Pero jugar en un país en guerra es aún más peligroso”, declaró Löw al periódico Cologne Express en comentarios publicados este día. “La situación política eclipsa por completo el torneo”.

La guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán continúa, y una ola de violencia siguió al asesinato del jefe del cártel, Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, conocido como "El Mencho", a manos del ejército mexicano el mes pasado.

Löw, quien llevó a Alemania al título de la Copa del Mundo en Brasil en 2014, habló el lunes por la noche en un evento centrado en Copas del Mundo anteriores, junto con Rainer Bonhof, quien ayudó a Alemania Occidental a ganar el torneo de 1974, y otros campeones del mundo.

Hacia el final de su conversación, la atención se centró en el próximo torneo.

“Ni siquiera sé si deberías jugar”, dijo Bonhof entre fuertes aplausos, según informó Express.

“Dadas las circunstancias actuales, para mí solo Canadá es un país neutral”, dijo Bonhof refiriéndose a los coanfitriones. “No quiero boicotear ningún Mundial; nos apasiona demasiado el futbol. Pero realmente necesitamos pensar en las medidas de seguridad, algo que aún no hemos considerado”.

Bonhof, quien actualmente es presidente del club de la Bundesliga Borussia Mönchengladbach, dijo que "no tendría ningún deseo de ir" a México debido a la situación de seguridad allí.

En enero, la federación alemana de fútbol descartó un boicot al Mundial, a pesar de los llamamientos internos que entonces se escuchaban para enviar un mensaje al presidente estadounidense Donald Trump. Esto ocurrió antes de que Estados Unidos e Israel atacaran Irán el 28 de febrero.