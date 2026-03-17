Joven de 16 años nacido en Nueva York podría debutar con el Bayern Múnich en la Champions League

MÚNICH (AP).- Una improbable racha de lesiones dejó fuera de juego a los tres principales porteros del Bayern Múnich y podría significar que el campeón alemán alinee al neoyorquino Leonard Prescott, de 16 años, para su próximo partido de la Champions League contra el Atalanta.

Con el titular Manuel Neuer recuperándose de un desgarro en el músculo de la pantorrilla, Prescott estuvo en el banquillo en la Champions League la semana pasada, cuando el Bayern goleó 6-1 al Atalanta en el partido de ida de su cruce de octavos de final.

En ese momento, parecía sobre todo una oportunidad para familiarizar a un joven prometedor —titular en el equipo sub-19 del Bayern— en un entorno más profesional.

Prescott nació en Nueva York, pero comenzó su carrera en el Union Berlin antes de incorporarse en 2023 a la academia del Bayern. También ha jugado con la selección alemana sub-17.

Prescott se ha convertido de repente en una posible opción como titular después de que Jonas Urbig sufriera una conmoción cerebral en un choque en el último minuto del partido. El suplente Sven Ulreich se desgarró el aductor derecho en el empate 1-1 del sábado ante el Bayer Leverkusen, pero se mantuvo en el campo. El Bayern informó el domingo que quedará “fuera por el momento”, después de que fuera examinado tras el encuentro.

Si Neuer o los otros no pueden recuperarse a tiempo, eso podría dejar a Prescott como titular del Bayern contra el Atalanta el miércoles, después de que también fuera el suplente de Ulreich el sábado.

Entre los otros porteros con contrato con el Bayern, el guardameta del equipo de reservas Leon Klanac está lesionado desde diciembre y Daniel Peretz está cedido en el Southampton.

Otra opción además de Prescott podría ser Jannis Bärtl, de 19 años, quien ha disputado partidos con el equipo de reservas desde la lesión de Klanac y estuvo en el banquillo en dos encuentros de la Bundesliga esta temporada.