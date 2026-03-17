La FIFA no quiere mover los partidos de Irán a México: prensa internacional

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- De acuerdo con publicaciones en The Guardian y The Athletic, la FIFA no está dispuesta a conceder el cambio de sede de sus partidos de primera ronda a la selección iraní de futbol que amenazó con no participar en el Mundial 2026 debido a los ataques bélicos que ha sufrido por parte de Estados Unidos e Israel.

Pese a que la propia Federación de Futbol de Irán ha insistido en que está en pláticas con la FIFA para cambiar a México los partidos del grupo G, ambos medios dieron a conocer declaraciones de un portavoz del máximo organismo que indica que no tiene intención de cambiar el calendario.

“La FIFA mantiene contacto regular con todas las federaciones miembro participantes, incluida la República Islámica de Irán, para planificar la Copa Mundial de la FIFA 2026. La FIFA espera que todos los equipos participantes compitan según el calendario de partidos anunciado el 6 de diciembre de 2025”, publicó The Athletic, el diario deportivo de The New York Times.

Irán tiene previsto jugar dos partidos en Los Ángeles y uno en Seattle, donde enfrentaría a Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda, pero su participación en el torneo está comprometida además porque la semana pasada el presidente Donald Trump declaró que aunque el equipo es bienvenido recomienda no jugar en Estados Unidos porque “la vida y la seguridad” de los jugadores iraníes podrían correr peligro.

De acuerdo con The Guardia, varias fuentes de la FIFA señalaron que el cambio de fecha de los partidos de Irán causaría inconvenientes a otros países y problemas comerciales, pues las entradas ya se han vendido y se han acordado los calendarios de transmisión internacionales y los acuerdos de patrocinio.

Otro factor a considerar es que Irán se enfrentaría a Estados Unidos en dieciseisavos de final en Dallas si terminara como segundo del grupo G.

“Es improbable que la FIFA tome una decisión final sobre Irán hasta su congreso en Vancouver el 30 de abril, ya que su postura oficial sigue siendo que desea que participen. La FIFA tiene la potestad exclusiva de decidir qué país reemplazaría a Irán si este no participa, lo que supondría la primera retirada de un Mundial tras el sorteo desde 1950”.