MLB suspende 80 juegos a Johan Rojas, de los Philadelphia Phillies, tras prueba antidopaje

Johan Rojas, de los Philadelphia Phillies, calienta antes de un partido de béisbol de pretemporada, el jueves 26 de febrero de 2026, en Clearwater, Florida.. Foto: AP/Matt Slocum

NUEVA YORK (AP).- Este día, el jardinero de los Philadelphia Phillies, Johan Rojas, fue suspendido por los primeros 80 juegos de la temporada por las Grandes Ligas de Béisbol (MLB), luego de dar positivo por la sustancia para mejorar el rendimiento boldenona.

La suspensión de Rojas se anunció después de que el árbitro independiente Martin F. Scheinman desestimara una queja presentada por la asociación de jugadores para apelar la sanción.

Salvo suspensión por lluvia, Rojas podría jugar con los Phillies el 25 de junio. Perdería 395.305 dólares de su contrato, que estipula un salario de 803 mil 500 dólares en las Grandes Ligas y de 321 mil 826 dólares en las ligas menores. Si no hay aplazamientos, la suspensión abarcaría 92 días de los 187 que dura la temporada.

No podrá participar en la postemporada de 2026.

Rojas, de 25 años, bateó .224 con un jonrón, 18 carreras impulsadas y 12 bases robadas para los Phillies la temporada pasada. Fue enviado a Triple-A Lehigh Valley el 1 de agosto y no jugó para Filadelfia durante el resto de la temporada. Rojas tuvo un registro de 3 de 15 con una carrera impulsada para los Phillies durante los entrenamientos de primavera de este año.

Tiene un promedio de bateo de .252 en su carrera, con seis jonrones, 73 carreras impulsadas y 51 bases robadas en 250 juegos.

Rojas estaba programado para jugar en la selección de la República Dominicana para el Clásico Mundial de Béisbol, pero fue descartado antes del torneo.

Es el sexto jugador sancionado este año por una infracción relacionada con las drogas, el tercero en virtud del acuerdo de las Grandes Ligas.

El jardinero de los Bravos de Atlanta, Jurickson Profar, fue suspendido por toda la temporada el 3 de marzo tras dar positivo por testosterona exógena y sus metabolitos. Este resultado positivo fue la segunda infracción de Profar en virtud de las normas antidopaje.

El jardinero agente libre Max Kepler fue suspendido por 80 partidos el 9 de enero tras dar positivo por epitrenbolona.