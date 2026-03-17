YouTube llega a acuerdo con la FIFA para la Copa del Mundo. Foto: AP Foto/Matthias Schrader, Archivo

ZÚRICH (AP).- Este día, YouTube llegó a un acuerdo con la FIFA para la Copa Mundial que permite a las emisoras que poseen los derechos transmitir los partidos en vivo a través de la plataforma de video que ofrece acceso global a los espectadores jóvenes.

La FIFA anunció una "alianza revolucionaria" que anima a los titulares de los derechos de la Copa del Mundo a transmitir los primeros 10 minutos de los partidos durante el torneo, que se celebrará del 11 de junio al 19 de julio; en efecto, un aperitivo que anima a los jóvenes aficionados a ver los partidos en canales tradicionales como la televisión abierta.

Además, las cadenas de televisión "podrán retransmitir una selección de partidos completos en su canal de YouTube, lo que permitirá llegar a audiencias globales y promocionar dónde ver más partidos de la competición", declaró la FIFA.

No se reveló el valor del acuerdo para la FIFA.

La FIFA también se comprometió a compartir parte de su archivo de la Copa Mundial en YouTube, "incluidos partidos completos de temporadas pasadas y muchos más momentos icónicos de la historia de este deporte".

YouTube fue patrocinador de menor categoría en la Copa Mundial de la FIFA 2022 en Qatar, en un acuerdo que prometía que "los creadores estarían presentes capturando contenido increíble detrás de escena de la Copa Mundial de la FIFA".

En la próxima Copa del Mundo, organizada conjuntamente por Estados Unidos, Canadá y México, la FIFA brindará a "un grupo global de creadores de YouTube un acceso sin precedentes" al torneo de 104 partidos.