Denuncian que dos jugadores fueron levantados y golpeados por negarse a amañar un partido

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El equipo Héroes de Zaci FC de la Liga Premier está entrenando en las instalaciones de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), en Toluca, porque dos de sus jugadores fueron levantados y golpeados debido a que se rehusaron a participar en un amaño de partido.

La información la dio a conocer el reportero David Medrano en una columna en la que dio cuenta de que esta medida se tomó para proteger a los integrantes del equipo.

Medrano reveló que, en febrero, dos de los jugadores del Héroes de Zaci FC fueron abordados por dos sujetos que les ofrecieron dinero a cambio de que en un partido anotaran por lo menos tres goles.

“Los futbolistas no hicieron caso y el juego terminó 2-0. Unos días después, al salir del entrenamiento, fueron levantados y golpeados, motivo por el cual se decidió que el equipo cambiara de sede y que se fuera a jugar directamente a las instalaciones de la Federación donde se puede controlar quien entra a los partidos”, publicó Medrano.

Asimismo, hizo referencia a lo que ocurrió la semana pasada con el Atlético Morelia, equipo de la Liga de Expansión, pues algunos jugadores fueron separados del plantel y algunos hasta despedidos, como Brayton Vázquez, sobre quien se informó que estaba lesionado cuando existe evidencia de que estuvo entrenando en un gimnasio externo.

“Trascendió que tenían que ver con un tema de apuestas, y que habían invitado a un compañero que no aceptó y fue quien llevó el tema a los dirigentes. Uno de los separados prometió demandar y a unas horas del partido informaron que estaba ‘lesionado”’ cuando ese jugador toda la semana había entrenado por su cuenta en un gimnasio particular de la ciudad de Morelia”, publicó Medrano.

Asimismo, este miércoles el Morelia informó que otro jugador, Antonio Torres Carrillo, también quedó desvinculado de la institución.