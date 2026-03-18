Efraín Juárez debe pagar casi 352 mil pesos de multa por hacer señas obscenas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) multó con 351 mil 930 pesos al director técnico de los Pumas, Efraín Juárez, por las señas obscenas y machistas que hizo al finalizar el partido que su equipo logró empatar a dos goles contra Cruz Azul.

“Hacemos referencia a la conducta llevada a cabo por el Director Técnico del Club Universidad Nacional, el señor Efraín Juárez Valdez, al finalizar el encuentro Pumas vs Cruz Azul de la Jornada 11 de la liga MX. En ese contexto, el análisis efectuado por la Comisión Disciplinaria al comportamiento del Director Técnico, se determinó que, Juárez Valdez, transgredió lo previsto en el artículo 26 incisos b), d) y v), así como el artículo 45 inciso p), el artículo 70 inciso b), y el Apéndice I del Reglamento de Sanciones de la Federación Mexicana de Futbol”.

La Comisión Disciplinaria destacó que Efraín Juárez realizó una conducta que va en detrimento del fair play, que insultó a los aficionados Pumas y que realizó un gesto que puede considerarse ofensivo en el contexto que lo llevó a cabo.