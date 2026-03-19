FIFA impone cuotas de género en la estructura del futbol femenil

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) anunció que impondrá cuotas de género en la estructura global del balompié femenil, en una medida que tiene como objetivo acelerar la presencia de mujeres en el desarrollo del futbol a todos los niveles.

En el marco del Consejo de la FIFA, el organismo dio a conocer que bajo la nueva reglamentación, cada equipo participante en competencias avaladas, deberá garantizar que el entrenador o al menos alguien de su cuerpo técnico, de los servicios médicos y oficiales, sean mujeres.

De acuerdo con la FIFA, la medida será aplicable a todos los torneos a nivel de selecciones nacionales y de clubes, así como en todas las categorías con límite de edad, comenzando a partir de septiembre de este mismo año, cuando se lleve a cabo la Copa del Mundo sub-20 en Polonia.

"Hoy en día no disponemos de suficientes entrenadoras. Debemos redoblar esfuerzos para potenciar el cambio y crear estructuras claras, ampliar las oportunidades e incrementar la visibilidad de las mujeres en los banquillos", afirmó Jill Ellis, directora general de fútbol de la FIFA.

“Los nuevos reglamentos de la FIFA, junto con los programas de desarrollo específicos, suponen una inversión importante en el presente y futuro de las entrenadoras”, agregó Ellis, quien fue entrenadora de la selección estadounidense de futbol entre 2014 y 2019.

De acuerdo con la FIFA, estas medidas, de la mano con otras modificaciones estatutarias que comprometen una inversión contínua en la formación y desarrollo de entrenadoras, garantizan un crecimiento más rápido en el futbol femenil.

En la más reciente edición de la Copa del Mundo, celebrada en 2023, apenas poco más de una tercera parte de los entrenadores eran mujeres, situación que esperan cambie radicalmente con miras al siguiente Mundial de futbol femenil, programado para 2027 en Brasil.