FIFA sanciona a Federación Israelí de Futbol por conducta ofensiva y discriminación

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La FIFA dio a conocer que sancionará a la Federación Israelí de Futbol (IFA), luego de encontrar “numerosas infracciones” como parte de la investigación encabezada por la Comisión Disciplinaria del organismo y que arrojó faltas en temas de conducta ofensiva, violaciones de los principios de juego limpio, discriminación y agresiones racistas.

Dicho expediente se abrió a petición de la Federación Palestina de Futbol (PFA) y encontró incumplimiento a los artículos 13 y 15 del Código Disciplinario de la FIFA, por lo que la IFA será multada con 150 mil francos suizos, equivalente a poco más de 190 mil dólares o 3.3 millones de pesos.

Asimismo, se enviará una advertencia la IFA por su conducta y se le ordenará que se ponga en marcha un plan de prevención en el que exhiba en los siguientes tres partidos que dispute su selección nacional en una competición FIFA una pancarta con la leyenda “El Futbol Une al Mundo - No a la Discriminación”.

Bajo el contexto de los ataques armados de Israel a territorios palestinos, la IFA no adoptó medidas efectivas frente a comportamientos discriminatorios reiterados en las tribunas durante numerosos partidos, además de tolerar mensajes tanto politizados como militaristas a favor de la causa israelí.

Sin embargo, la FIFA no abordó ni sancionó el tema relacionado a la presunta inclusión de clubes de futbol israelíes con sede en asentamientos ilegales “sobre tierras robadas”, de acuerdo con los reclamos hechos por organismos palestinos y que derivaron en una denuncia formal presentada ante la Corte Penal Internacional (CPI), en donde se señala tanto al presidente de la FIFA, Giani Infantino, y al titular de la UEFA, Aleksander Ceferin, de apoyar crímenes de guerra y de lesa humanidad en el territorio palestino ocupado.

Asimismo, organismos como Amnistía Internacional y Human Rights Watch se han pronunciado en reiteradas ocasiones para que FIFA cumpla con sus políticas de derechos humanos en el conflicto entre Israel y Palestina e impida que se realicen partidos en asentamientos ilegales en Cisjordania, al considerar que contravienen al derecho internacional.