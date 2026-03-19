Memo Ochoa y Fidalgo al “Tri”; así es la convocatoria para duelos ante Portugal y Bélgica

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Federación Mexicana de Futbol (FMF) dio a conocer la lista de 26 jugadores convocados para enfrentar a las selecciones de Portugal y Bélgica en la fecha FIFA de marzo, en la que destaca el regreso del portero Guillermo Ochoa, así como el primer llamado del mediocampista de origen español Álvaro Fidalgo.

Tras la lesión del tendón de Aquiles de Luis Ángel Malagón que lo dejará fuera del Mundial de futbol, se abrió de nueva cuenta la oportunidad para que Ochoa, de 40 años de edad, fuera llamado por el entrenador de la selección mexicana Javier Aguirre, en convocatoria que podría anticipar la inclusión del arquero del Limassol chipriota a su sexta Copa del Mundo.

Por su parte, Fidalgo, recién transferido en el mercado invernal del América al Betis de Sevilla, tendrá su primera oportunidad de defender los colores de la selección mexicana, luego de recibir el alta de elegibilidad para jugar con el “Tri”.

Además de Ochoa y Fidalgo, la lista de futbolistas mexicanos que militan en clubes europeos está encabezada por el delantero del Fulham inglés, Raúl Jiménez, y en la que también se incluye el llamado de los defensas Johan Vásquez (Genoa), Jorge Sánchez (PAOK) y César Montes (Lokomotiv), así como los mediocampistas Obed Vargas (Atlético de Madrid), Orbelín Pineda (AEK).

Además de Fidalgo, entre los jugadores naturalizados también fueron convocados los atacantes Germán Berterame (Inter Miami) y Julián Quiñones (Al-Qadsiah), mientras que el resto pertenecen a equipos de la Liga MX, liderados por Chivas, con cinco aportaciones, seguido de Toluca, con tres, así como América y Cruz Azul con dos, además de Pumas, Tigres, Santos y FC Juárez, con uno.

La selección mexicana jugará el 28 de marzo ante Portugal en la reinauguración del Estadio Banorte y el 31 frente a Bélgica en el Soldier Field de Chicago.

Lista de convocados:

Porteros

Raúl Rangel, Chivas

Guillermo Ochoa, AEL Limassol

Carlos Acevedo, Santos

Defensas

Richard Ledezma, Chivas

Jorge Sánchez, PAOK

César Montes, Lokomotiv

Israel Reyes, América

Johan Vásquez, Genoa

Everardo López, Toluca

Jesús Gallardo, Toluca

Jesús Angulo, Tigres

Medios

Denzell García, FC Juárez

Erik Lira, Cruz Azul

Obed Vargas, Atlético de Madrid

Álvaro Fidalgo, Real Betis

Orbelín Pineda, AEK Atenas

Carlos Rodríguez, Cruz Azul

Érick Sánchez, América

Brian Gutiérrez, Chivas

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