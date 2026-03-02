Luis de la Fuente sobre la Finalissima: “La solución sería buscar otra sede”

MADRID (EUROPA PRESS).- El seleccionador español masculino de futbol, Luis de la Fuente, comentó este lunes sobre la disputa de la 'Finalissima', tras la escalada del conflicto armado en Oriente Medio, que se está "negociando" para "dar una solución" y que "buscar una sede" es hacia donde está virando.

"A esta hora, sé lo mismo que vosotros. Se está hablando y se está negociando. Lo primero es parar el conflicto, ya que no sabemos lo que se va a dilatar. Se está tratando de dar una solución. La solución sería buscar una sede si es que es posible, pero lo primero es parar el conflicto para recuperar la normalidad. Yo entiendo que la idea es esa, es un poco por donde va la negociación. Es lo que podemos controlar", afirmó en una entrevista concedida a RNE.

De la Fuente apuntó que a nivel logístico "es prácticamente lo mismo" quitando el desplazamiento. "La gente, los días van a ser exactamente igual, no nos cambia. También estamos acostumbrados a este mundo y nos movemos muy cómodos. Tenemos que estar improvisando, dar soluciones", agregó.

Lo que no contempla el técnico riojano es no jugar dos partidos en el próximo parón. "Entiendo que jugaríamos otro partido. Lo que está claro es que nosotros queremos jugar el partido. Es muy interesante para todos, nosotros desde noviembre no hemos estado juntos. Es difícil hacer un planteamiento de una selección que no se ha visto en seis meses, aunque somos una selección ya con una constitución muy sólida y nos conocemos mucho", apuntó.

En cuanto a la posibilidad de jugar el partido ante Argentina en España, el de Haro subraya que no es una decisión "fácil de tomar", pero le gustaría jugar la 'Finalissima' en su casa y en su país. "Sería un espectáculo fantástico. Va a vibrar de cualquier manera, pero obviamente estando en casa se acercarían más aficionados al estadio", expresó.

Más allá de la 'Finalissima', el seleccionador nacional habló del favoritismo que se le otorga a España de cara al Mundial 2026, un hecho que lleva con "mucha tranquilidad". "Nos sentimos capaces de ganar el Mundial, pero eso no garantiza nada. Vamos a tener la oportunidad de vivir el primer Mundial en el que el abanico de equipos que pueden ganar sea tan amplio. No garantiza nada, pero es bueno que te tengan en la ecuación, algo bueno se estará haciendo", concluyó.