Real Madrid pierde su segundo partido consecutivo y se rezaga a cuatro puntos del líder Barcelona

MADRID (AP).- Este día, el Real Madrid perdió por segundo partido consecutivo en LaLiga cuando una impresionante volea del delantero uruguayo Martín Satriano le dio a Getafe una sorpresiva victoria 1-0 en el estadio Santiago Bernabéu.

El resultado impidió que el club de la capital recortara la diferencia de cuatro puntos con el líder Barcelona.

Getafe había perdido sus ocho enfrentamientos ligueros anteriores con el Madrid y las atajadas tempranas del arquero David Soria evitaron que se quedara en desventaja.

Soria desvió por encima del travesaño un disparo de Arda Güler a mitad del primer tiempo, poco después de frustrar a Vinícius Júnior cuando quedó mano a mano.

El Madrid tuvo más la pelota, pero fue muy previsible y le faltó imaginación para generar jugadas de peligro También desperdició las pocas ocasiones que dispuso.

Getafe les pasó factura seis minutos antes del descanso. Un centro desde la derecha fue despejado de cabeza, pero el balón quedó a los pies de Satriano, quien prendió una volea al techo de la red desde 20 metros.

Fue el segundo gol en tres partidos para el uruguayo, que llegó cedido por el Olympique de Lyon durante el último mercado de fichajes.

“El partido salió perfecto. Sabíamos que habría situaciones, pero no tantas como a las que el Madrid está acostumbrado”, destacó José Bordalás, el técnico de Getafe. “El equipo trabajó fenomenal”.

El Madrid siguió dominando la posesión en el segundo tiempo. Antonio Rüdiger y el suplente Rodrygo estuvieron entre los que estuvieron cerca de conseguir el empate.

Pero no pudo encontrar la manera de superar la férrea retaguardia del Getafe y a un Soria en gran forma.

La tarea del Madrid se complicó aún más cuando el atacante argentino Franco Mastantuono fue expulsado por protestar en el tiempo añadido y, aunque la igualdad numérica se restableció en el último minuto cuando el getafense Adrián Liso también vio la tarjeta roja, llegó demasiado tarde como para tener algún impacto.

Getafe resistió para asegurar una victoria histórica, la primera en el Santiago Bernabéu desde 2008, y tres puntos vitales en su intento por mantenerse en La Liga.

“Tenemos que felicitar al equipo, hicimos un trabajo soberbio atrás y marcamos cuando tuvimos la oportunidad", dijo Kiko Femenía, defensor de Getafe.

El conjunto azulón subió tres puntos en la tabla para ubicarse en el 11mo puesto, ocho puntos por encima de la zona de descenso.