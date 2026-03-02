Tres árbitros mexicanos están varados en Qatar por conflicto en Medio Oriente. Foto: X: @Beto_Murrieta

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Tres árbitros mexicanos: César Ramos, Alberto Morín y Marco Bisguerra, dirigieron hace unos días en Emiratos Árabes Unidos y su regreso se vio interrumpido.

A través de un comunicado, la Comisión de Árbitros informó que los jueces están varados y a salvo en un hotel de Doha, Catar, tras quedar entre fuego cruzado tras los bombardeos que ocurrieron este fina de semana en Medio Oriente, esto después de que Estados Unidos e Israel lanzaron un ataque conjunto contra Irán y, esta última nación en represalia atacó a países donde hay bases militares estadunidenses.

La tercia mexicana dirigió el lunes 23 de febrero el partido entre el Al Qadisya vs. Al-Ettifaq, esto por la jornada 10 de la Primera División de Arabia Saudita. De acuerdo a la Comisión, “no pudieron regresar a México debido al cierre aéreo en los aeropuertos de Medio Oriente”.

Y agregó que “la Federación Mexicana de Futbol (FMF) ha contado con permanente apoyo de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y se mantiene atenta y en comunicación con las autoridades deportivas, así como con los árbitros”.