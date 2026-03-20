Cristiano Ronaldo no jugará ante México en el Estadio Banorte; Portugal no lo convocó

Cristiano Ronaldo
La selección portuguesa, que dirige Roberto Martinez, no convocó al delantero del Al-Nassar para sus compromisos de fecha FIFA próximos, entre ellos contra México en la inauguración del Estadio Banorte, el 28 de marzo, partido de preparación para el Mundial.
El astro portugués tiene una lesión en el tendón de la corva, la cual, según el entrenador de Al Nassr, Jorge Jesús, es más grave de lo que se pensaba inicialmente.
La selección nacional de Portugal entrenará en México a partir del próximo martes para después jugar el sábado contra el "Tri", y posteriormente viajará a Estados Unidos para medirse al conjunto de las barras y las estrellas en Atlanta.
Los convocados de Portugal:
Defensas
Matheus Nunes (Manchester City), Diogo Dalot (Manchester United), João Cancelo (FC Barcelona), Nuno Mendes (PSG), Gonçalo Inácio (Sporting CP), Renato Veiga (Villarreal), António Silva (SL Benfica) e Tomás Araújo (SL Benfica);
Medios
Rúben Neves (Al Hilal), Samú Costa (Mallorca), Mateus Fernandes (West Ham), João Neves (PSG), Vitinha (PSG), Bruno Fernandes (Manchester United) e Rodrigo Mora (FC Porto);
Delanteros
Ricardo Horta (SC Braga), Pedro Gonçalves (Sporting CP), João Félix (Al Nassr), Francisco Trincão (Sporting CP), Francisco Conceição (Juventus), Rafael Leão (AC Milan), Pedro Neto (Chelsea), Gonçalo Guedes (Real Sociedad) e Gonçalo Ramos (PSG).