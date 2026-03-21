El portero Raúl Rangel ataja un penalti de último minuto para que Chivas se imponga 3-2 a Monterrey. Foto: X: @Chivas

MONTERREY, Méxic (AP).- El arquero Raúl Rangel atajó un penalti cuando el partido expiraba para que Chivas preservara a la victoria de visita 3-2 ante Rayados, y así afianzarse en el liderato del torneo Clausura de la Liga MX.

Uros Djurdjevic ejecutó la pena máxima durante el octavo minuto del descuento, después de que en los últimos 10 minutos Rayados marcó un par de dianas que apretaron el marcador.

Chivas controló el partido después de los tantos de Armando González, a los 18 minutos, José Castillo, a los 46, y Bryan González, a los 55; los últimos dos con sendos disparos desde fuera del área.

El triunfo se complicó para las Chivas luego de que Djurdjevic recortó a los 88 y Ricardo Chávez hizo el segundo de los anfitriones a los 90+3.

El árbitro Víctor Cáceres Hernández marcó el penalti con el que concluiría el partido tras unas manos no Bryan González. Rangel fue a su banca para charlar con el técnico Gabriel Milito antes de atajarlo, al lanzarse a su costado izquierdo y quedarse con las dos manos con el balón.

Chivas hilvanó con este resultado su cuarta victoria, coincidiendo con el buen momento goleador de ‘La Hormiga’ González, para asegurarse irse al parón de la Fecha FIFA como líder con 30 unidades, luego de celebrar su décima victoria del campeonato.

Rayados quedó fuera de la zona de liguilla al ubicarse en la novena posición con 14 puntos, luego de hilvanar su tercera jornada sin victoria (dos derrotas y un empate).

Con su efectiva actuación, ‘La Hormiga’ González ya alcanzó en el liderato de goleo al brasileño Joao Pedro (San Luis) con 10 dianas. Ambos futbolistas junto con el portugués Paulinho (Toluca) fueron monarcas de goleo del pasado Apertura 2025 con 12 dianas.

Tanto José Castillo como Bryan González se estrenaron como goleadores en este campeonato con sus soberbias definiciones desde muy lejos de la portería rival.

Otros resultados

Con tantos de Fernando Beltrán, minuto 37, y Miguel Rodríguez, al 90’+4', el León puso fin a una racha de tres derrotas al vencer 2-1 a San Luis, por los que marcó Sébastien Salles-Lamonge a los 41.

La victoria de los esmeraldas coincide con el primer juego en el banquillo del argentino Javier Gandolfi, quien fue presentado el viernes como nuevo estratega ante la salida de Ignacio Ambriz.

El triunfo dejó al León en la 11ra posición con 13 puntos; San Luis se estancó en el 14to sitio con 11.

En otro partido, Atlas empató 0-0 con Querétaro en casa.

Los rojinegros son 6tos con 18 unidades; Gallos es 17mo con ocho puntos.