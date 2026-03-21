Erick Portillo gana medalla de plata en salto de altura de Mundial Bajo Techo

Erick Portillo en la final de salto de altura masculino en el Campeonato Mundial de Atletismo en Pista Cubierta en Torun, Polonia. Foto: Beata Zawrzel / AP

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El atleta Erick Portillo obtuvo la medalla de plata en la prueba de salto de altura del Campeonato Mundial Bajo Techo que se desarrolla en Torun, Polonia, luego de subir al podio con marca personal de 2.30 metros, en presea que representó la primera para el atletismo mexicano en pruebas de campo y el mejor resultado en la historia de la competición.

Portillo, de 25 años, se quedó a un paso de subir a lo más alto del podio, lugar reservado para el ucraniano Oleh Doroshcuk, quien también saltó 2.30 metros, pero en su primer intento a diferencia del mexicano, mientras que el bronce fue compartido por Raymond Richards, de Jamaica, y el surcoreano Sanghyeok Woo.

“Las semanas previas a este Campeonato fueron estresantes porque no sabía si clasificaría”, reconoció Portillo Rodríguez en entrevista para la Federación Mundial de Atletismo (WA), tras llegar al compromiso en suelo polaco con el registro más bajo entre los competidores.

“Estaba tercero en la lista de espera, pero finalmente obtuve un lugar. Este resultado es un pequeño paso en el camino hacia mi sueño que es convertirme en campeón olímpico y mundial”, aseguró el chihuahuense, quien no superaba la barrera de 2.28 metros desde hace más de tres años.

Esta medalla de plata representa el mejor resultado para el medallista de oro en los Juegos Panamericanos Junior Cali 2012, quien tanto en sus primeras dos experiencias en Campeonato Mundial —2023 y 2025—, así como en su debut olímpico, no había clasificado a la final de la prueba.

El subcampeonato de Portillo es apenas la tercera medalla para México en la historia del Mundial de Atletismo Bajo Techo, sumándose a los bronces de Ernesto Canto en los 5000 metros de caminata de Indianápolis 1987 y de Alejandro Cárdenas en los 400 metros en Maebashi 1999.