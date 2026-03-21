Pumas derrota 1-0 al América con un penalti en tiempo de descuento (Video)

Pumas derrota 1-0 al América con un penalti en tiempo de descuento. Foto: Carlos Enciso

MONTERREY, México (AP).- Robert Morales convirtió un penalti durante el tiempo del descuento para que Pumas venciera en casa 1-0 al América esta noche, en el derbi capitalino de la Liga MX.

El paraguayo Morales hizo una ejecución efectiva durante el quinto minuto del descuento, luego de que el árbitro César Arturo Ramos recurrió a la revisión de video (VAR) para señalar una falta del colombiano Cristian Borja sobre Guillermo Martínez.

Para que toda la gente de @PumasMX se vaya a dormir feliz, aquí el gol de Robert Morales. ??



#LaLigaDeLaAfición | #ConMéxicoC26 | #CLÁSICOCAPITALINO pic.twitter.com/U6NBr5bQyv — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) March 22, 2026

La victoria impulsó a Pumas a la cuarta posición con 23 unidades; mientras que América se quedó en la octava posición con 17.

Antes del penal, hubo escasas opciones en ambos lados, teniendo en un disparo al poste de Juninho en la primera mitad la oportunidad más clara del encuentro.

Un derechazo de Brian Rodríguez en la recta final de la primera mitad, que desvió a dos manos el veterano arquero costarricense Keylor Navas, fue la acción más peligrosa de los visitantes en todo el duelo.

Navas estuvo en el juego un día después de anunciar la extensión de su contrato hasta junio de 2027, con la opción de un año más.