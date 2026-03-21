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Raúl Jiménez rompió a llorar tras marcar su primer gol desde la muerte de su padre (Video)

El artirllero mexicano transformó un penalti que selló la victoria del Fulham por 3-1 sobre el Burnley en la Premier League.
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sábado, 21 de marzo de 2026 · 17:57

LONDRES (AP).- El delantero mexicano Raúl Jiménez rompió a llorar este día tras marcar su primer gol desde la muerte de su padre la semana pasada.

Tras transformar un penalti que selló la victoria del Fulham por 3-1 sobre el Burnley en la Premier League, Jiménez se arrodilló y señaló al cielo con ambas manos.

Se le llenaron los ojos de lágrimas al regresar al círculo central y se le vio secándose las lágrimas después del partido.

 

 

Jiménez también fue recibido con mucho cariño por sus compañeros del Fulham, entre ellos el también delantero Rodrigo Muniz y el entrenador Marco Silva.

La Federación Mexicana de Futbol (FMF)  anunció el fallecimiento de su padre, Raúl Jiménez Vega, el 13 de marzo.

Jiménez ha marcado los 14 penaltis que ha lanzado en la Premier League. También ha jugado en la máxima categoría del fútbol inglés con el Wolverhampton.

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