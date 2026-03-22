Manchester City derrota 2-0 al Arsenal en la final de la Copa de la Liga inglesa. Foto: AP

(AP).- El primer gran trofeo nacional de la temporada es para el Manchester City. Y tras una contundente victoria por 2-0 contra el Arsenal en la final de la Copa de la Liga inglesa este día, puede que no sea el último.

Nico O'Reilly, nacido en Manchester, sentenció la victoria con los dos goles en la segunda parte en el estadio de Wembley. El triunfo también podría haber supuesto un golpe psicológico para el Arsenal en la lucha por el título de la Premier League, ya que Pep Guardiola busca recortar la ventaja de nueve puntos que ostenta el Arsenal en lo alto de la clasificación.

“Es una sensación increíble ganar una final y vencer a este equipo. Sabemos lo buenos que son”, declaró O'Reilly a Sky Sports. “Ahora tenemos que aprovechar este impulso, nos dará la motivación necesaria”.

Guardiola, un entrenador que ha ganado numerosos títulos, demostró su poderío. Este fue su decimosexto trofeo importante como técnico del City y su quinta Copa de la Liga, un récord histórico. Ha ganado 34 títulos en su carrera como entrenador, incluyendo sus etapas en el Barcelona y el Bayern de Múnich.

Y, una vez más, estaba frustrando las ambiciones del propio entrenador del Arsenal, Mikel Arteta, tras haberle arrebatado el título de liga en dos ocasiones en los últimos años.

“Estoy muy contento porque conozco al rival al que nos enfrentamos. Mikel creó un equipo casi imbatible”, dijo Guardiola. “Cada vez que ganas un título parece más difícil que antes. Y realmente lo es por muchas razones”.

El Arsenal sigue siendo el favorito para coronarse campeón de liga esta temporada por primera vez desde 2004, dada su amplia ventaja. Sin embargo, con el City, segundo clasificado, con un partido menos y ambos equipos aún por enfrentarse en Manchester, en el Etihad Stadium, el panorama podría cambiar drásticamente en las próximas semanas.

La victoria del City también puso fin al intento del Arsenal esta temporada de lograr un cuádruple de trofeos importantes sin precedentes para un equipo inglés, incluyendo la Premier League, la Liga de Campeones y la FA Cup.

“Estoy muy triste. Es un golpe muy duro, sobre todo para nuestros jugadores y nuestros aficionados, porque sabemos lo mucho que significa para ellos y cuánto lo deseamos”, dijo Arteta. “Gestionaremos esa energía de la manera correcta y tenemos que superar ese dolor y esa decepción. Es normal y forma parte del futbol”.

O'Reilly, de 21 años y formado en la cantera del City, se convirtió en el héroe inesperado al marcar los dos goles desde el lateral izquierdo.

Aprovechó un error del portero del Arsenal, Kepa Arrizabalaga, para adelantar al City con un cabezazo a la hora de juego. Cuatro minutos después, marcó el segundo gol de cabeza, sentenciando prácticamente el partido.

“Toda mi familia vino hoy (a verme)... Sé que estarán entusiasmados y estoy deseando verlos”, dijo O'Reilly.

Arteta afirmó no arrepentirse de haber seleccionado a Kepa, que había jugado en rondas anteriores, en lugar de su primera opción, David Raya.