Randy Arozarena se disculpa con Cal Raleigh tras insultarlo en el Clásico Mundial de Béisbol. Foto: AP/Asley Landis

(AP).- Randy Arozarena se disculpó con su compañero de equipo de los Seattle Mariners, Cal Raleigh, después de que Arozarena insultó al receptor por no devolverle el apretón de manos en el Clásico Mundial de Béisbol.

“Entiendo que, con el Día Inaugural a pocos días, no quiero que esto sea una distracción. Cal y yo hemos hablado y me disculpé por lo que dije después del partido”, declaró Arozarena en un comunicado emitido por los Marineros. “Nada en el Clásico Mundial de Béisbol cambia el hecho de que somos hermanos y compañeros de equipo. Él es familia, y ambos estamos concentrados en ayudar a los Marineros a ganar la Serie Mundial”.

El incidente entre ambos tuvo lugar el 9 de marzo, cuando Arozarena se inclinó para saludar a Raleigh, que se encontraba en cuclillas en el plato, y Raleigh se negó a devolverle la mano en un partido en el que los estadounidenses vencieron a México por 5-3.

Arozarena, hablando con el periodista mexicano Luis Gilbert, dijo que Raleigh "tiene que agradecer a Dios que tenga unos padres tan buenos y bien educados", y añadió que recientemente los abrazó durante un saludo amistoso en el hotel del equipo.

Luego insultó a Raleigh, dijo que podía meterse su "qué gusto verte" por donde le cupiera. Arozarena nació en Cuba, pero desertó a México para intentar jugar en las Grandes Ligas.

Poco después, Raleigh se refirió a Arozarena como un "hermano" del béisbol, al tiempo que explicaba que no existía ninguna tensión entre los compañeros de equipo.

“Quiero mucho a Randy, de verdad”, dijo Raleigh. “Me duele que esto esté pasando. No hay ningún problema cuando volvamos a Seattle. Es mi hermano. Somos familia”.

El sábado por la noche, tras su partido de entrenamiento de primavera, Raleigh reiteró sus sentimientos.

“Lo hablamos y todo salió de maravilla”, dijo Raleigh, según MLB.com. “Randy sabe que lo quiero, que es como un hermano, que eso ya es cosa del pasado y que ninguno de nosotros va a seguir hablando de ello. Estamos en un buen momento”.

Los Mariners inician la temporada el jueves contra los Cleveland Guardians.

Seattle viene de una temporada en la que ganó el primer título de la División Oeste de la Liga Americana desde 2001. Raleigh fue uno de los artífices de este logro al convertirse en el séptimo jugador diferente en la historia de las Grandes Ligas en conectar 60 jonrones en una temporada

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