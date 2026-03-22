Real Madrid venció 3-2 al Atlético de Madrid en La Liga; Vinícius anotó dos goles

BARCELONA, España (AP).- Vinícius Júnior anotó dos goles para liderar al Real Madrid, con diez hombres, a una emocionante victoria por 3-2 sobre el Atlético de Madrid y mantenerse cerca del líder de La Liga, el Barcelona, ??este día.

Vinícius transformó un penalti en el minuto 52 para igualar el gol inicial de Ademola Lookman en la primera parte, antes de que el delantero brasileño anotara el gol de la victoria con un disparo con efecto en el minuto 72.

Sorprendentemente, estos goles fueron los primeros de Vinícius contra el Atlético en La Liga tras 12 derbis sin goles. Ya había marcado una vez contra el Atlético en la Copa del Rey.

El Madrid tuvo que aguantar los últimos 12 minutos cuando Federico Valverde, que había marcado el 2-1 antes de que Nahuel Molina empatara para el Atlético, recibió una tarjeta roja directa por una entrada sobre Alex Baena.

La expulsión casi le cuesta caro al Madrid cuando Julián Álvarez se desmarcó y estrelló el balón contra el poste a falta de 10 minutos para el final.

Pero el equipo de Álvaro Arbeloa aguantó los últimos minutos para asegurar que el Real Madrid, segundo clasificado, se mantuviera a cuatro puntos del Barcelona a falta de nueve partidos.

Vinícius decide el derbi

Lookman marcó su quinto gol desde que se unió al Atlético procedente del Atalanta en el mercado de fichajes de invierno, cuando Giuliano Simeone utilizó un toque exquisito con el lateral de su bota para dejar al delantero nigeriano solo ante el portero para marcar en el minuto 33.

El Madrid tuvo que esperar hasta después del descanso para darle la vuelta al marcador. Vinícius empató de penalti tras una falta de David Hancko sobre Brahim Díaz dentro del área. Valverde recuperó el balón a José Giménez y marcó el 2-1 en el minuto 55, extendiendo su racha goleadora en liga a tres partidos consecutivos, además de su reciente hat-trick contra el Manchester City en la Champions League.

El Atlético parecía derrotado, pero Molina, que salió del banquillo, marcó un golazo desde lejos en el minuto 66, antes de que Vinícius devolviera la ventaja definitiva al Madrid. Entró desde la banda izquierda y con un disparo con efecto sentenció el partido, mientras el gran tenista español Rafael Nadal lo animaba desde la zona VIP del Santiago Bernabéu.

Jude Bellingham disputó los últimos 15 minutos en su primer partido desde que se lesionara el tendón de la corva de la pierna izquierda en febrero.

Kylian Mbappé entró al campo en el minuto 64 mientras trabaja para recuperar su mejor forma tras una lesión de rodilla.

Ninguno de los dos equipos contaba con su portero titular, ya que ambos estaban lesionados. Andriy Lunin fue titular en el Real Madrid en lugar de Thibaut Courtois, mientras que Juan Musso sustituyó a Jan Oblak en el Atlético de Madrid.

La actuación de García en la portería asegura la victoria del Barcelona

El Barcelona se impuso al Rayo Vallecano por 1-0 en el Camp Nou el domingo por la mañana, manteniendo así su racha ganadora antes del parón internacional.

Ronald Araújo marcó de cabeza el único gol del partido en el minuto 24 tras un saque de esquina, y la impresionante actuación del portero Joan García demostró por qué tiene muchas probabilidades de ir al Mundial con España.

“Era importante conseguir estos tres puntos, aunque no haya sido nuestro mejor partido”, dijo García. “Necesitábamos ganar, y ahora lo que hagan los demás no depende de nosotros”.

García detuvo un disparo de Carlos Martín en el primer minuto del partido, bloqueó un cabezazo de Unai López al comienzo de la segunda parte y, en los últimos instantes, logró desviar ligeramente un disparo raso de Jorge de Frutos.

“Por eso lo fichamos”, dijo el entrenador Hansi Flick sobre García. El Barcelona pagó al Espanyol, su rival de la misma ciudad, 25 millones de euros (actualmente 28.9 millones de dólares) por García el verano pasado.

García fue incluido por primera vez en la convocatoria de la selección española el viernes, de cara a dos partidos amistosos que servirán de preparación para el Mundial de este verano.