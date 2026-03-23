Karim López será elegible para el draft de la NBA

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El basquetbolista Karim López anunció este lunes que se reportará como jugador elegible para ser reclutado en el draft de la NBA con miras a la temporada 2027, proyectándose para convertirse en el primer mexicano en ser elegido en la ronda inicial.

Próximo a cumplir 19 años en abril, el alero sonorense ha pasado sus últimas dos temporadas con los Breakers de Nueva Zelanda, equipo perteneciente a la NBL de Australia, conjunto que será la antesala previo a llegar al denominado mejor basquetbol del mundo.

“Ha sido el sueño y meta de toda la vida jugar en la NBA”, aseguró López para la cadena deportiva ESPN, donde dio a conocer la noticia.

“Honestamente, desde que recuerdo. Probablemente cuando tenía cinco años y me dibujaba jugando en la NBA, así que es muy especial estar en esta posición en estos momentos”, agregó el hermosillense.

En su última campaña en la NBL, Karim López promedió 11.9 puntos, 6.1 rebotes y 49 por ciento de efectividad por partido, con una proyección para convertirse en uno de los primeros 11 jugadores en ser seleccionados en la primera ronda del draft a realizarse a finales de junio.