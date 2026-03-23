Los árbitros robot llegarán a las Grandes Ligas; así es como funcionan

El árbitro Ryan Additon observa cómo se impugna una decisión arbitral mediante el sistema de revisión de jugadas ABS de la MLB durante la tercera entrada de un partido de béisbol de pretemporada entre los Miami Marlins y los Houston Astros el miércoles 25 de febrero de 2026 en Jupiter, Florida.. Foto: AP/Jeff Roberson

NUEVA YORK (AP).- Los árbitros robot llegarán a las Grandes Ligas este año. El sistema automatizado de bolas y strikes se implementará mediante un sistema de apelación en el que el árbitro humano toma cada decisión, la cual puede ser apelada ante la computadora.

Los árbitros robot se han probado en las ligas menores desde 2019, y recientemente se realizaron pruebas en Triple-A desde 2022, en los entrenamientos de primavera de la MLB el año pasado y en el Juego de Estrellas de 2025 en Atlanta.

Los estadios están equipados con cámaras que registran cada lanzamiento y determinan si cruzó el plato dentro de la zona de strike. En las primeras pruebas, los árbitros usaban auriculares y oían "bola" o "strike", para luego comunicárselo a los jugadores y aficionados mediante señales manuales tradicionales.

El sistema de desafíos añade una particularidad. Los árbitros humanos cantan cada lanzamiento, pero cada equipo tiene la posibilidad de impugnar dos decisiones por partido. Los equipos que desperdician sus desafíos obtienen uno adicional en cada entrada extra.

Un equipo conserva su desafío si tiene éxito, de forma similar a las normas para los equipos de las Grandes Ligas con revisiones de vídeo, que se utilizaron por primera vez para las decisiones de jonrones en agosto de 2008 y se extendieron ampliamente a muchas decisiones para la temporada 2014.

Solo un bateador, lanzador o receptor puede impugnar una decisión, señalizándola con un golpe en el casco o la gorra; no se permite la ayuda del banquillo. La impugnación debe realizarse en un plazo de 2 segundos, y la gráfica del lanzamiento y la zona de strike se muestra en el marcador y en la transmisión. El árbitro anuncia entonces el conteo actualizado.

Los desafíos durante los entrenamientos de primavera del año pasado promediaron 13,8 segundos.

¿Cuál es la tecnología?

El sistema de seguimiento de postura Hawk-Eye, compuesto por cámaras, registra los lanzamientos y determina si se encuentran dentro de la zona de strike según la altura de cada bateador, que se mide sin zapatos. La zona de strike de cada jugador se medirá de forma continua desde las 10:00 hasta las 12:00 durante los entrenamientos de primavera, en este horario para mantener la uniformidad, ya que la altura disminuye a lo largo del día.

Los datos serán verificados por el Instituto de Investigación del Suroeste. La MLB estimó que el proceso de calibración tomaría menos de un minuto por jugador.

Si bien la zona de strike que marcan los árbitros de las Grandes Ligas suele tener forma ovalada, la zona de strike de la ABS es rectangular, tal como se indica en el reglamento. Lograr un consenso sobre qué constituía una zona de ataque informático era un problema.

¿Cuál es la zona de strike de la MLB?

La MLB ha cambiado la forma de la zona de strike de la ABS varias veces. Comenzó con un ancho de 19 pulgadas en 2022, luego lo redujo a 17 pulgadas, igualando el ancho del plato de home. La reducción del ancho de la zona de strike provocó un aumento en las bases por bolas y solo pequeños cambios en las tasas de ponches.

La parte superior de la zona de strike era del 51 % de la altura del bateador en 2022 y 2023, y luego aumentó al 53,5 % en 2024 tras las quejas de los lanzadores. La parte inferior de la zona de strike se ha mantenido en el 27 % desde 2022, después de haberse fijado inicialmente en el 28 %. La postura del bateador no se tiene en cuenta.

El sistema ABS toma la decisión de bola/strike en el punto medio del plato. Esto contrasta con la zona de strike del reglamento, que los árbitros consideran un cubo y considera strike cualquier lanzamiento que cruce su parte. Según UmpScorecards, los árbitros de las Grandes Ligas aciertan aproximadamente el 94% de los lanzamientos.

¿Dónde se ha probado el ABS?

El sistema ABS, que utiliza cámaras Hawk-Eye, se ha probado en las ligas menores desde 2019. La Liga Atlántica independiente probó el sistema en su Juego de Estrellas de 2019 y la MLB instaló la tecnología para la Liga de Otoño de Arizona de ese año, que reúne a los mejores prospectos.

El sistema ABS se probó en ocho de los nueve estadios de la Liga del Sureste (categoría Low-A) en 2021, y luego se trasladó a la categoría Triple-A en 2022.

En la categoría Triple-A, al comienzo de la temporada 2023, en la mitad de los partidos se utilizaron robots para las decisiones sobre bolas y strikes, y en la otra mitad un humano tomó las decisiones, sujetas a las apelaciones de los equipos ante la ABS.

La MLB cambió el sistema de Triple-A a un sistema de desafíos el 26 de junio de 2024, y luego utilizó dicho sistema el año pasado en 13 estadios de entrenamiento de primavera que albergaron a 19 equipos para un total de 288 juegos de exhibición. Los equipos ganaron el 52.2% de sus desafíos de bolas/strikes (617 de 1,182).

En el Juego de Estrellas de la MLB del año pasado, cuatro de las cinco impugnaciones de las decisiones del árbitro principal Dan Iassogna tuvieron éxito.

¿Qué tan exitosos son los equipos al afrontar desafíos?

En las ligas menores, la tasa de éxito se ha mantenido alrededor del 50%. En Triple-A la temporada pasada, la tasa de éxito bajó del 50,6% al 49,5%. Las defensas —generalmente los receptores— han tenido más éxito, ganando el 53,7% de los desafíos en comparación con el 45% de los bateadores. Los desafíos aumentaron de 3,9 a 4,2 por partido.

En 2024, en la categoría Triple-A, solo el 1,6% de los primeros lanzamientos fueron impugnados, pero la cifra aumentó al 3,9% para los lanzamientos con dos strikes, al 5,2% para los lanzamientos con tres bolas y al 8,2% para los conteos completos.

Los porcentajes de desafíos fueron más altos al final del juego. Mientras que el 1,9% de los lanzamientos fueron desafiados en las primeras tres entradas, el 2,5% lo fueron desde la cuarta hasta la sexta, el 2,8% en la séptima y octava y el 3,6% en la novena.