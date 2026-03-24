Aficionados presentan queja ante la Comisión Europea por precios elevados de boletos para el Mundial

Aficionados presentan queja ante la Comisión Europea por precios elevados de entradas para el Mundial. Foto: Eduardo Miranda

(AP).- Los aficionados al futbol presentaron una queja formal ante la Comisión Europea contra la FIFA por los precios elevados de las entradas para el Mundial.

La asociación Football Supporters Europe (FSE) anunció este día que se une al grupo de consumidores Euroconsumers para denunciar que el organismo rector del futbol mundial ha abusado de su posición para imponer precios excesivos.

FSE acusó a la FIFA de una “traición monumental” en diciembre, cuando las entradas salieron a la venta general con precios que oscilaban entre los 140 dólares para los partidos más baratos de la fase de grupos y los 8 mil 680 dólares para la final. Las entradas más baratas para la final costaban 4 mil 185 dólares, pero todos los precios están sujetos a cambios, ya que la FIFA está implementando precios dinámicos por primera vez en la Copa del Mundo organizada conjuntamente por Estados Unidos, Canadá y México.

“La FIFA ostenta el monopolio de la venta de entradas para el Mundial de 2026 y utilizar ese poder para imponer condiciones a los aficionados que jamás serían aceptables en un mercado competitivo”, declararon FSE y Euroconsumers en un comunicado conjunto.

Tras la fuerte reacción de los aficionados en diciembre, la FIFA rebajó el precio de algunas entradas a 60 dólares para cada ronda hasta la final, dinero que los equipos podían distribuir entre sus seguidores más fieles.

Además de los precios exorbitantes, FSE también afirmó que la FIFA empleó tácticas de venta agresivas y criticó la transparencia del proceso.

Solicitó que se congelen los precios durante la próxima ronda de ventas en abril y que se detenga la fijación dinámica de precios al vender a los aficionados en Europa.

“La fijación dinámica de precios convierte la fidelidad de los aficionados en una guerra de pujas, infla los costes sin valor añadido y excluye a muchos seguidores”, declaró Els Bruggeman, jefa de políticas y cumplimiento normativo de Euroconsumers.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, declaró en enero que la demanda de entradas equivalía a la de “1000 Mundiales a la vez” . Añadió que las entradas para los 104 partidos del Mundial se agotarían, lo que significa que “probablemente se revenderán a precios aún más altos”.

FSE también criticó la plataforma oficial de reventa de la FIFA, en la que se han visto entradas listadas a precios muy superiores a su valor nominal y de la cual el organismo rector se queda con el 30% de cada venta.

“La FIFA se basa en sus cifras de ventas no confirmadas para validar sus prácticas injustas con las entradas, cuando la realidad es que no dejan a los aficionados más fieles otra opción: pagar o quedarse sin entrada”, declaró Ronan Evain, director ejecutivo de FSE.

La FIFA declaró a la Associated Press que no había recibido formalmente la queja. Añadió que, como organización sin ánimo de lucro, los ingresos del Mundial se reinvierten para impulsar el fútbol.