Antoine Griezmann se unirá al Orlando City de la MLS en julio con un contrato de 2 años

Antoine Griezmann, jugador del Atlético de Madrid, durante una sesión de entrenamiento en el estadio del Tottenham Hotspur, Londres, el martes 17 de marzo de 2026. . Foto: John Walton/PA vía AP

ORLANDO, Florida (AP).- El delantero del Atlético de Madrid, Antoine Griezmann, se unirá al Orlando City de la Major League Soccer (MLS) este verano.

El francés, campeón del mundo y de 35 años, firmó con el Orlando City el martes. El contrato tiene vigencia desde julio hasta la temporada 2027-28, con opción a un año más.

“Desde mis primeras conversaciones con el club pude percibir una gran ambición y una visión clara de futuro, y eso me convenció”, declaró Griezmann en un comunicado facilitado por Orlando City.

Ayudó a Francia a ganar el Mundial de 2018, a llegar a la final del Mundial de 2022 y se retiró de la selección nacional en 2024 con 44 goles en 137 partidos internacionales.

Griezmann es el máximo goleador histórico del Atlético con 211 goles, pero el entrenador Diego Simeone ha gestionado sus minutos esta temporada. Aun así, Griezmann suma 13 goles en todas las competiciones esta campaña.

Griezmann, que también jugó en la Real Sociedad y el Barcelona, ??ha militado 10 temporadas en el Atlético de Madrid. Sus 488 partidos son la cuarta mayor cantidad en la historia del club.

Ha ganado tres títulos con el Atlético: la Supercopa de España de 2014, la Europa League de 2018 y la Supercopa de Europa de 2018. El Atlético disputará la final de la Copa del Rey el próximo mes y se enfrentará al Barcelona en los cuartos de final de la Liga de Campeones.

“Dejemos el futuro en el futuro porque aún no me voy”, dijo Griezmann en declaraciones recogidas por el Atlético. “Todavía me quedan meses con esta camiseta, meses para darlo todo en el campo, tanto en nuestro estadio como fuera, para levantar esa Copa del Rey y soñar con llegar lo más lejos posible en la Champions League”.