Atlante, América y Cruz Azul compartirán el Estadio Banorte: Mikel Arriola (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Este día, Mike Arriola, comisionado de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) dio a conocer que el América, Atlante y Cruz Azul compartirán el Estadio Banorte a partir del Torneo Apertura 2026.

“El Estadio Banorte que se inaugura el propio sábado representa una inversión de casi 300 millones de dólares lo que le va a dar viabilidad al futbol mexicano. En los próximos 30 años van a jugar ahí por cierto el Atlante, Cruz Azul y el América”, dijo Arriola.

??CELESTES Y POTROS, REGRESAN??



AMÉRICA, ATLANTE Y CRUZ AZUL, jugarán en el Coloso de Santa Úrsula, así lo confirma Mikel Arriola??? pic.twitter.com/C0wqsqiDTJ — Claro Sports (@ClaroSports) March 24, 2026

De los tres equipos mencionados por el comisionado de la FMF, el América y el Cruz Azul serán los primeros en pisar el césped del Coloso de Santa Úrsula, pues el 11 de abril se enfrentarán por la jornada 14 del Clausura 2026. Ese duelo representará el regreso del balompié mexicano después de que el inmueble se mantuvo cerrado para ser acondicionado para recibir la Copa del Mundo. Aunque, el primer partido en disputarse será el amistoso de la Selección Mexicana ante Portugal este sábado 28 d marzo.

Hasta ahora, Cruz Azul juega como local en el Estadio Cuauhtémoc, de Puebla, sin embargo, cuenta con un contrato vigente con el Estadio Banorte. Por su parte, el Atlante regresará al máximo circuito el próximo semestre luego de que su dueño, Emilio Escalante, compró el certificado a Mazatlán.