Demandan a la NFL por facilitar y promover la ludopatía

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La ludopatía en el deporte vuelve a ser tema de debate, luego de darse a conocer que un par de ciudadanos estadunidenses emprendieron acciones legales en contra de la NFL y un grupo de aplicaciones, señalándolas de crear un entorno adictivo alrededor de las apuestas deportivas.

De acuerdo con un reportaje del portal Sportico, la demanda colectiva presentada por Christopher Sage y Terry Thompson en un tribunal de Filadelfia acusa negligencia, defectos de diseño, falta de advertencias y prácticas injustas al no advertir los riesgos de las apuestas a través del uso de algoritmos y análisis de datos para atrapar a los usuarios en un ciclo de juego incesante.

En el recurso legal, los aficionados denunciaron a las plataformas DraftKings y FanDuel, especializadas en las llamadas microapuestas rápidas y en tiempo real, de generar adicciones y trastornos del juego, mientras que a la NFL, como una facilitadora para que los usuarios ingresen a este tipo de experiencias con el objetivo de obtener beneficios al incrementar el interés del público por los partidos vía estas actividades.

La demanda apunta al acuerdo de la NFL con Genius Sports, empresa de datos y servicios comerciales —y de la cual la NFL es accionista mayoritaria— que proporciona estadísticas en tiempo real, vinculando el ecosistema de la liga con las casas de apuestas, las cuales aprovechan esta plataforma para ofrecer opciones de juego rápido que resultan adictivas, en lo que incluso podría considerarse un conflicto de interés.

La demanda está llevada por un grupo de abogados encabezados por Alan Tauber, Mark Gottlieb y Richard Daynard, reconocido por ganar casos en contra de las compañías tabacaleras en las décadas de los 80 y 90, en una estrategia que prevé emular las demandas hechas en contra de las plataformas tecnológicas por diseñar interfaces que causan adicción.

En contraparte, se anticipa que la defensa de las aplicaciones de apuestas se centre en que los usuarios son adultos que asumieron los riesgos informados al momento de jugar, mientras que tanto la NFL como Genius Sports podrían alegar un distanciamiento respecto a las decisiones de quienes utilizan estas plataformas de microapuestas.