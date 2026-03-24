Estadio Banorte superó con éxito las pruebas finales de audio y video de cara al Mundial

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Grupo Ollamani, responsable de la remodelación del Estadio Banorte, informó que el inmueble superó con éxito las pruebas finales de audio y video previo a su reinauguración.

El histórico inmueble recibirá nuevamente a la afición el próximo sábado 28 de marzo, con un juego amistoso entre México y Portugal. El partido pondrá a prueba la capacidad del recinto a pocas semanas de convertirse en sede mundialista por tercera ocasión.

“Nuestro Estadio Banorte ha superado esta noche las pruebas finales de audio y video en presencia de autoridades del futbol nacionales e internacionales. Nos estamos alistando para recibir a todos los aficionados en una experiencia que será única", afirmó el grupo empresarial.

Nuestro #EstadioBanorte ha superado esta noche las pruebas finales de audio y video en presencia de autoridades del futbol nacionales e internacionales ??. Nos estamos alistando para recibir a todos los aficionados en una experiencia que será única. #Ollamani pic.twitter.com/f5LMmAfKKm — GrupoOllamani (@GrupoOllamani) March 23, 2026

El anuncio se acompañó con fotos y videos del inmueble, que revelaron los avances de las obras.

De acuerdo con el Grupo Ollamani, la remodelación que inició en marzo de 2024 ha tenido un costo de alrededor de tres mil millones de pesos.

Entre los principales cambios, el grupo empresarial anunció la renovación de la cancha; más de dos mil 200 metros de pantallas LED en el exterior e interior; mil 200 antenas para mayor conectividad; nuevos sistemas de monitoreo y vigilancia, con más de 200 cámaras; y nuevo sistema de audio con 340 bocinas.

El próximo 11 de junio, México recibirá en el Estadio Banorte a la selección de Sudáfrica, partido inaugural de la Copa del Mundo.