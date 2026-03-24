Estas son las alternativas para llegar al Estadio Banorte para el México vs Portugal

Estadio Banorte previo a su reinaguración . Foto: Tomás Pérez de la Cruz / Cuartoscuro

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El gobierno de la Ciudad de México implementará un esquema de movilidad especial para el partido entre las selecciones de México y Portugal, el próximo 28 de marzo en el Estadio Banorte, en el que no habrá estacionamiento para vehículos particulares, se restringirá el acceso vehicular en las inmediaciones del recinto y se habilitarán rutas especiales de transporte y puntos de traslado desde distintas zonas de la capital.

La Secretaría de Movilidad (Semovi) informó que el operativo se basará en un polígono de “última milla” en las inmediaciones del estadio, donde el acceso vehicular estará limitado exclusivamente a unidades autorizadas —como servicios de emergencia, seguridad y residentes—, mientras que el acceso general será peatonal para personas con boleto.

En ese contexto, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, señaló que “no va a haber estacionamiento para autos particulares en el estadio”, por lo que las autoridades prevén que el arribo de asistentes se realice mediante transporte público o esquemas de traslado organizados.

¿Cómo llegar al partido en taxi o servicio de aplicación?

Para el traslado en taxi o vehículos de aplicación, la Semovi indicó que se habilitarán bahías de ascenso y descenso en puntos perimetrales como Viaducto Tlalpan, Renato Leduc y Paseo Acoxpa. Desde esas zonas, el acceso deberá continuar a pie o mediante transporte público hacia los puntos de ingreso al estadio.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) precisó que las rutas peatonales hacia el estadio tendrán tiempos estimados de entre 10 y 30 minutos, dependiendo del punto de llegada, y que el acceso final será exclusivamente a pie.

¿Cómo llegar al partido en las rutas directas?

La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (Semovi) informó que, por un lado, habilitarán puntos de conexión desde cinco zonas de alta concentración: Reforma, Polanco, Santa Fe, colonia Roma y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), que funcionarán como referencia para la distribución de asistentes, a las que se podrá llegar mediante el Sistema de Movilidad Integrada, como Metro, Metrobús, Tren Insurgente y Cablebús.

Para llegar a estos puntos de conexión, el plan de movilidad identifica las siguientes opciones de transporte:

Reforma y Polanco: acceso con Metrobús Línea 7 y Metro en estaciones como Auditorio (Línea 7) e Insurgentes (Línea 1).

Santa Fe: acceso a través del Tren Insurgente y Cablebús Línea 3.

Aeropuerto (AICM): conexión del Metro en estación Terminal Aérea (Línea 5) y Metrobús.

Colonia Roma: acceso por Metro en estaciones Sevilla (Línea 1) y Chilpancingo (Línea 9), así como Metrobús Línea 1.

Por otro lado, el plan establece rutas directas hacia el estadio que partirán desde puntos específicos de la ciudad:

Bellas Artes (Juárez y Eje Central): llega a Santa Úrsula/ Santo Tomás.

Ciudad Universitaria (terminal del trolebús en el Estadio Olímpico Universitario): llega a Santa Úrsula / Santo Tomás.

Chapultepec (CETRAM Chapultepec): llega a Santa Úrsula / Santo Tomás.

Polanco (Plaza Carso): llega a Santa Úrsula / Santo Tomás.

Reforma (Glorieta del Ángel de la Independencia): llega a Santa Úrsula / Santo Tomás.

Centro (calle Valerio Trujano): llega a El Vergel.

Izazaga (San Jerónimo y Pino Suárez): llega al CETRAM Huipulco.

Estas rutas serán operadas con una flota de más de 120 unidades y comenzarán a funcionar desde cuatro horas antes del inicio del partido.

Sistema “Park and Ride”

Para quienes se trasladen en automóvil, la Semovi habilitará un sistema de estacionamiento remoto (“Park and Ride”) en los siguientes puntos:

Auditorio

Santa Fe

Six Flags

Parque Ecológico Xochimilco

Plaza Carso

Estacionamiento remoto

Desde estos sitios se ofrecerá transporte hacia el CETRAM Huipulco o zonas cercanas al estadio. Los tiempos estimados de traslado van de 30 a 80 minutos, dependiendo del punto de origen.

¿Cómo llegar al partido en transporte público?

El plan contempla el reforzamiento del transporte público, la ampliación de horarios y la implementación de servicios especiales hacia el estadio:

Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro: las líneas 1, 2 y 9 operarán con horario extendido hasta la 1:00 de la mañana.

Tren Ligero: operará con dos modalidades, servicio directo desde Tasqueña, con filtros de acceso para personas con boleto, que permitirá el descenso en la estación Estadio Azteca; y servicio ordinario que mantendrá su operación habitual, pero sin detenerse en la estación Estadio Azteca.

Trolebús (servicios especiales): se habilitarán rutas directas desde Perisur, Tasqueña y Universidad hacia las inmediaciones del estadio, con intervalos aproximados de cinco minutos. Estas rutas no afectarán el servicio ordinario y estarán conectadas con el Sistema de Movilidad Integrada (Metro y Metrobús).

El plan también prevé ajustes en la operación habitual del transporte: el CETRAM Huipulco no operará durante el evento y las rutas serán reubicadas en puntos provisionales sobre Viaducto Tlalpan, como parte de la reorganización del flujo hacia el estadio.

Restricciones y cierres viales

La SSC implementará cortes viales en las inmediaciones del estadio:

Norte: avenida Santa Úrsula

Sur: Anillo Periférico

Poniente: avenida del Imán y Gran Sur

Oriente: Calzada de Tlalpan

Cortes viales

Ante estos cierres, las autoridades prevén como alternativas viales las siguientes:

Zona norte: avenida División del Norte, Circuito Interior y Miguel Ángel de Quevedo

Zona sur: Anillo Periférico, San Fernando e Insurgentes

Zona oriente: División del Norte, avenida Miramontes, Eje 3 Cafetales y Canal Nacional

Zona poniente: avenida Aztecas, Universidad, Insurgentes y Revolución

El polígono de control vehicular permanecerá cerrado entre 10 y 12 horas, con restricciones que comenzarán varias horas antes del partido y se extenderán después de su conclusión, como parte de un operativo que, de acuerdo con Semovi, funcionará como prueba para los dispositivos previstos rumbo al Mundial de Futbol.