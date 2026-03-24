México vs Portugal: Así será el operativo vial, de seguridad y de acceso al Estadio Banorte

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A menos de tres meses del Mundial de Futbol, el partido amistoso entre la selección mexicana y Portugal, previsto para este sábado 28 de marzo en la reinauguración del Estadio Banorte, provocará un despliegue de 10 mil 835 elementos de seguridad —locales y federales—, cierres viales en un radio de una milla alrededor del recinto y la suspensión temporal de servicios urbanos.

“Dijimos que íbamos a preparar la ciudad para recibir al mundo con orden, con seguridad y con una experiencia urbana de calidad, y lo estamos haciendo (...) Estamos listos para ser visitados por miles de personas”, declaró la jefa de Gobierno, Clara Brugada, este 24 de marzo en la presentación del operativo.

De acuerdo con la morenista, el partido con que se reinaugurará el estadio —que cerró sus puertas desde 2024— funcionará como “una antesala prácticamente rumbo al Mundial”.

En materia de acceso al estadio, Brugada advirtió que “no va a haber estacionamiento para autos particulares en el estadio”, por lo que el traslado de asistentes se concentrará en transporte público y esquemas organizados de movilidad.

También informó que el partido será transmitido en el Zócalo capitalino en una pantalla gigante para que pueda seguirse fuera del estadio. Esta proyección servirá como antecedente de la estrategia denominada “Mundial social”, con la que su administración prevé instalar pantallas en las 16 alcaldías para transmitir gratuitamente los partidos del Mundial.

Ensayo de seguridad previo al Mundial

El secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, detalló que el “Operativo Kukulcán” estará integrado por 10 mil 835 elementos, incluidos 8 mil 814 policías de la Ciudad de México y 2 mil 21 efectivos federales de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Guardia Nacional y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

El dispositivo contempla 472 vehículos oficiales, 247 motopatrullas, 16 grúas, cuatro ambulancias, dos motoambulancias, drones y un helicóptero del agrupamiento Cóndores.

En las inmediaciones del estadio, 800 agentes de tránsito realizarán cortes viales en avenidas como Santa Úrsula, Periférico, Calzada de Tlalpan y Avenida del Imán, mientras que 240 motopatrullas estarán destinadas al traslado de selecciones, cuerpo arbitral y autoridades deportivas.

Al interior del recinto participarán 2 mil policías auxiliares; en el exterior se desplegarán 4 mil 613 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y 651 de fuerzas federales.

De manera paralela, se implementará un operativo con 2 mil 855 elementos en el evento programado para transmitir el encuentro en el Zócalo, donde se instalarán filtros de revisión y se realizarán patrullajes terrestres y aéreos.

El funcionario indicó que el operativo servirá para “evaluar y, en su caso, ajustar y fortalecer las capacidades” institucionales de cara al Mundial.

Además, dijo que se extenderá a zonas turísticas, corredores hoteleros y espacios culturales y de esparcimiento en las 16 alcaldías, ante la previsión de alta afluencia de personas.

Movilidad bajo esquema sin autos y acceso controlado

Por su parte, el secretario de Movilidad, Héctor Ulises García Nieto, explicó que se establecerá un polígono de última milla en el que solo podrán ingresar vehículos autorizados —de seguridad, emergencia o residentes—, mientras que el resto de asistentes deberá acceder a pie desde puntos de transferencia.

El plan incluye cinco puntos de conexión en Reforma, Polanco, Santa Fe, colonia Roma y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), desde donde se ofrecerá transporte público hacia el estadio, con servicio gratuito en esta etapa inicial para evaluar su funcionamiento.

A este esquema se suma un sistema “Park and Ride”, con salidas desde Auditorio, Santa Fe, Six Flags, Parque Ecológico Xochimilco y Plaza Carso, donde los asistentes podrán dejar sus vehículos y continuar el trayecto en transporte público.

El dispositivo se complementa con 26 rutas de transporte concesionado que operan desde el CETRAM Huipulco, donde se concentrará el arribo de usuarios antes de su acceso al estadio mediante un sistema de transferencia y trayectos finales controlados.

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro reforzará el servicio en las líneas 1, 2 y 9, mientras que el Tren Ligero operará con dos modalidades —servicio ordinario y servicio directo para personas con boleto— y con horario extendido hasta la una de la mañana.

Como parte del operativo, se suspenderá la circulación de transporte de carga y servicios urbanos como recolección de residuos y pipas de agua hasta por ocho horas antes del partido, además de que se establecerán bahías para taxis y aplicaciones con restricciones de acceso mediante geocercas digitales.