Policía checa detiene a 47 futbolistas, directivos y árbitros por amaño de partidos

El logotipo de la Federación Checa de Fútbol se ve frente a su sede en Praga, República Checa, el martes 24 de marzo de 2026, después de que la policía checa detuviera a decenas de personas tras una investigación por un escándalo de amaño de partidos. . Foto: AP/Petr David Josek

PRAGA (AP).- Este día, la policía checa detuvo a decenas de personas en relación con un escándalo de amaño de partidos de futbol.

El presidente de la Federación Checa de Futbol, ??David Trunda, declaró que la investigación inició hace varios años al alertar a la policía sobre sus sospechas de amaño de partidos y sobornos, sin dar más detalles. Los medios locales informaron que los hechos ocurrieron en las cuatro principales ligas de clubes y posiblemente en competiciones juveniles.

Un total de 47 personas y clubes se enfrentan a una investigación disciplinaria, declaró Trunda. Entre ellos se encuentran árbitros, directivos, jugadores, exjugadores y clubes de las cuatro primeras ligas, incluido el MFK Karvina de la máxima categoría, así como el alcalde de Karvina, Jan Wolf.

“Haremos todo lo posible para garantizar que la mafia de las apuestas desaparezca del deporte checo”, añadió.

Los fiscales estatales confirmaron las detenciones y dijeron que agentes de la unidad contra el crimen organizado llevaron a cabo redadas en todo el país. El escándalo ha estallado apenas dos días antes de la fase final de la clasificación para el Mundial.

La República Checa está en la repesca para el Mundial; se enfrenta a Irlanda el jueves en Praga y el ganador recibirá a Dinamarca o Macedonia del Norte por un puesto en el torneo, que será organizado conjuntamente por Estados Unidos, Canadá y México. La última vez que la República Checa se clasificó para el Mundial fue en 2006.