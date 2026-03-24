Selección de Portugal llega a Playa del Carmen en medio de fuerte operativo de seguridad

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo., (apro). - En medio de un fuerte operativo de seguridad, esta noche se reportó el arribo de la selección de Portugal a Playa del Carmen, donde se hospedará de cara al partido que tendrá el próximo sábado frente a México en la reinauguración de la sede mundialista del Estadio Banorte en la capital del país.

Desde muy temprano, efectivos de la Guardia Nacional y otras autoridades reforzaron la seguridad para ingresar y salir del Aeropuerto Internacional de Cancún, donde alrededor de las 20:00 horas se reportó el arribo del combinado luso, pero sin Cristiano Ronaldo, quien no fue convocado a su selección.

Se hospedan desde esta noche en el exclusivo hotel de lujo Fairmont Mayakoba, ubicado al norte de Playa del Carmen, uno de los centros de hospedaje elegido por la FIFA por su conectividad e infraestructura deportiva, que servirá luego de campamento para la selección de Uruguay durante la justa mundialista.

Las autoridades de los tres órdenes de gobierno ensayan con esto el protocolo que aplicarán durante el Mundial, parte del Plan Kukulkán, que incluye hasta la detección de riesgos con armas nucleares.

El combinado luso, que busca la hazaña en el Mundial organizado por México, Estados Unidos y Canadá, tendrá su primer entrenamiento a las 18 horas del miércoles en las instalaciones del Fairmont Mayakoba, de acuerdo con el itinerario de la Federación Portuguesa de Futbol.

El jueves al mediodía ofrecerán una rueda de prensa en las mismas instalaciones, para luego volver a salir a las 18:00 horas para un segundo entrenamiento en suelo mexicano.

El viernes tendrán su última práctica en el Fairmont a las 11:00 horas y ya por la noche tomarán su vuelo en el Aeropuerto Internacional de Cancún rumbo a la Ciudad de México, donde tienen planeado arribar alrededor de las 23:15 horas.

El sábado, a las 19:00 horas, se medirán ante la Selección Mexicana de futbol en un partido amistoso de cara a sus compromisos en el torneo mundialista para ambas escuadras.