Detienen en Sudáfrica a periodistas de TUDN por volar dron en zona prohibida

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El reportero de la cadena Televisa Univisión Deportes Network (TUDN), Julio Ibáñez, fue detenido en Sudáfrica por autoridades locales, luego de ser señalado, junto al realizador Daniel García, de sobrevolar un dron en una zona prohibida y sin el permiso correspondiente.

Ibáñez, conocido en el medio deportivo como el “Profe”, se encontraba comisionado en una cobertura de la empresa televisiva, como parte del concepto informativo denominado “Enemigo Íntimo”, el cual consiste en darle seguimiento a las selecciones de futbol rivales de México previo a un Mundial de futbol u otros torneos.

Dicha labor implica dar a conocer a la audiencia las fortalezas y debilidades de los equipos contrincantes, así como planteamientos tácticos que le permitan al público saber más de dichos conjuntos, por lo que el uso de drones se ha convertido en una práctica común para contar con tomas aéreas en las coberturas.

De acuerdo con los reportes, el incidente ocurrió el pasado 18 de marzo y fue hasta este miércoles que trascendió que tanto Ibañez, como su compañero, fueron liberados, sin embargo, ambos se mantienen en arraigo domiciliario, por lo que no pueden abandonar el país hasta que no se cumplan los tiempos procesales correspondientes para esclarecer su situación legal.

Los "bafana bafana" —como también es conocida la selección sudafricana de futbol—, junto con República de Corea y un equipo europeo por definir, es uno de los tres rivales de México en la fase de grupos en la Copa del Mundo y tiene programado realizar su campamento base durante el Mundial en la ciudad de Pachuca.