Estados Unidos pide fianzas de hasta 15 mil dólares por visas a futbolistas durante el Mundial

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El endurecimiento de la política migratoria en Estados Unidos durante la segunda administración del presidente Donald Trump ha levantado un nuevo frente al seno del comité organizador del Mundial de futbol al solicitar fianzas de hasta 15 mil dólares por persona a visitantes de países que figuren en la lista de procedencias con restricciones para ingresar al país.?

La regulación es parte del Programa Piloto de Fianzas para Visas, el cual está catalogado como una medida temporal del gobierno estadounidense y que exige a solicitantes de visas B1/B2 de ciertos países depositar una fianza reembolsable de entre cinco y 15 mil dólares para prevenir una estadía ilegal.

Según un reportaje del portal deportivo The Athletic, Estados Unidos hasta el momento no ha considerado excepciones para los jugadores que se den cita en los Estados Unidos durante la Copa del Mundo, a pesar de que la FIFA ha tratado de negociar para que exista un trato preferencial a las delegaciones participantes.?

Los países cuyas selecciones clasificaron al Mundial de futbol y se encuentran en la lista del Programa de Fianzas para Visas por parte de las autoridades estadounidenses son Argelia, Cabo Verde, Senegal, Costa de Marfil y Túnez, por lo que los aficionados de dichas naciones que deseen viajar a los Estados Unidos, también serán afectados al encarecer sus planes de traslados.

Selecciones como la de Senegal y Túnez, que además de jugar en territorio estadunidense, tienen contemplados compromisos en Canadá y México, respectivamente, están enfrentando un dilema logístico para solventar su ingreso a Estados Unidos y a la espera de que no sean sujetos al pago de la fianza.