Joven promesa del futbol se desplomó en pleno partido y murió un día después

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Santiago Castrillón, una promesa del futbol colombiano, falleció el pasado domingo 22 de marzo, luego de que un día antes sufriera un colapso durante un partido del Torneo Nacional Sub-20.

La noticia fue dada a conocer por el club Millonarios FC, quien a través de sus redes sociales recordaron al joven de 18 años como un “entrañable compañero” y “amigo” del equipo azul con blanco.

De acuerdo con la publicación, tras desplomarse en la cancha, el joven futbolista recibió atención médica de forma inmediata y posteriormente fue trasladado a un hospital de alta complejidad al norte de Bogotá.

Durante su internamiento permaneció en cuidados intensivos por parte del área cardiovascular hasta que falleció un día después.

“Hoy el fútbol se detiene. El corazón azul está roto. Hoy el dolor nos invade, nos llena de impotencia y de tristeza”, se lee en el comunicado.

Como parte de una muestra de luto, Millonarios FC cambió en sus redes sociales los colores de su escudo a colores blanco y negro para recordar a su jugador número 10.

Por su parte, la Selección de Colombia también expresó sus condolencias por el deceso del jugador, quien recientemente se había unido a la categoría Sub 19.

“Expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, seres queridos y a todo su entorno en este difícil momento. Nos unimos en solidaridad y elevamos una oración por su descanso”, concluye su breve publicación.

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La Federación Colombiana de Fútbol lamenta profundamente el fallecimiento de Santiago Castrillón, joven futbolista de Millonarios FC que recientemente se unió a la convocatoria… pic.twitter.com/2bj5cIMPc6 — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) March 23, 2026

En cuanto a las causas de su muerte, el padre de Castrillón afirmó en una entrevista con medios locales que el joven futbolista habría golpeado el balón con su pecho y enseguida se desvaneció, quedando tendido sobre el pasto sintético durante el juego contra el Independiente de Santa Fe.

“Él estaba jugando cuando recibió un balonazo en el pecho, justo a la altura del corazón, y de inmediato se desplomó. Su corazón dejó de funcionar. Durante la reanimación hubo un lapso crítico que nos lo arrebató, porque su cerebro no alcanzó a recibir suficiente oxígeno".

#DEPORTES | Este fue el momento exacto en el que el jugador Santiago Castrillón, se desploma en pleno partido de Millonarios Sub-20 antes de su muerte. Se dice que la última pelota que llegó a tocar fue con el pecho tras el buen manejo que tuvo en pleno clásico contra Santa Fe. pic.twitter.com/zHszbRlzhb — NOTICIAS EDL (@NOTICIASEDL) March 24, 2026

Organizaciones de fútbol piden adoptar medidas para prevenir percances

Tras la muerte de la joven promesa de futbol, la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro) hizo un llamado a las instituciones deportivas para la adopción de medidas médicas, con el fin de prevenir este tipo de situaciones.

“Tras el lamentable fallecimiento del futbolista Santiago Castrillón, exigimos al Ministerio del Deporte, como órgano rector del Sistema Nacional del Deporte, que emita una circular dirigida a los clubes de fútbol profesional para que implementen, antes, durante y después de cada temporada, la realización de exámenes médicos integrales a todos los futbolistas, realizados por profesionales de la salud, especializados en medicina deportiva”.

En el comunicado, se señala que estos exámenes deben incluir pruebas de laboratorio, revisión cardiovascular completa (electrocardiograma en reposo, prueba de esfuerzo, ecocardiograma y espirometría), valoración osteomuscular, gastrointestinal y neurológica, así como exámenes oftalmológicos y odontológicos.

La Acolfutpro también mencionó que desde hace algunos años ha impulsado este tipo de propuestas que protegen la salud de los futbolistas. Sin embargo, estas no consiguen consolidarse.

¿Quién era Santiago Castrillón?

Originario de Bucaramanga, Santiago Castrillón nació en septiembre de 2007. Comenzó a adentrarse en el fútbol con equipos como los Guayos FC y Águilas para después llegar a las divisiones menores de Millonarios FC en 2021, tomando la camiseta con el número 10.

Tan solo el año pasado, recibió su primera convocatoria para un partido de la Liga BetPlay para el Atlético Bucaramanga.