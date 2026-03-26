América ficha a exdirectivo del Barcelona como su nuevo director general

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Controladora Deportiva Águilas, subsidiaria de Grupo Ollamani, y que tiene a su cargo tanto al Club América como al Estadio Banorte, anunció la contratación del español Ferran Reverter como su director general, en un movimiento considerado como el primer paso en la nueva estructura de la organización tras la llegada del fondo de inversión General Atlantic en calidad de socio del equipo.

Reverter llega al consorcio con más de 20 años de experiencia, buena parte de ellos en diversos cargos dentro del organigrama de la empresa multinacional especializada en la venta de productos de electrónica y electrodomésticos de origen alemán MediaMarkSaturn, mientras que en lo deportivo, destaca su breve, pero productivo paso por el FC Barcelona.

Con el conjunto blaugrana, Reverter es considerado el arquitecto del proyecto denominado Espai Barça, el cual incluye la remodelación del estadio Camp Nou bajo un concepto deportivo y de entretenimiento, además de ser el precursor en el proceso de saneamiento financiero del club catalán, tras arrastrar una deuda estimada en más de mil 300 millones de euros.

“La llegada de Ferran Reverter será relevante para el América y el Estadio (Banorte), en el marco del fortalecimiento institucional ante el próximo cierre de la alianza estratégica entre Grupo Ollamani y General Atlantic”, menciona un comunicado emitido por Controladora Deportiva Águilas.

“La operación cuenta con la aprobación del regulador de competencia, por lo que se espera que se implemente en las próximas semanas de conformidad con las condiciones y acuerdos alcanzados entre las empresas antes mencionadas”, se lee en el documento, mismo que destaca que Reverter reportará al Consejo de Administración, presidido por Emilio Azcárraga Jean, accionista de control de Grupo Ollamani.

El arribo de Ferran Reverter no sólo implica un cambio en la estructura del América, vinculado históricamente a las decisiones verticales procedentes en su momento de Grupo Televisa, también anticipa una dirección basada en el rigor financiero, lo cual se traduciría en una mayor exigencia en el rendimiento deportivo de los fichajes del equipo bajo un presupuesto que se ajustará a lo que el propio club genere.